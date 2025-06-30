Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде

Поиск жилья может закончиться потерей денег, если не проверить владельца, документы и историю квартиры. Особенно стоит насторожиться, если вас торопят, просят предоплату еще до просмотра или отказываются заключать договор. УНН пообщался с экспертом по недвижимости Вячеславом Славутским, чтобы узнать, как обезопасить себя на каждом этапе.

Аренда квартиры — дело не только хлопотное, но и потенциально рискованное. На рынке недвижимости действует множество мошенников, которые умело маскируются под владельцев или посредников. Чтобы не попасть в ловушку, важно с первых шагов действовать осмотрительно.

Проверка документов и владельца

Перед просмотром жилья обязательно нужно попросить у арендодателя документы, подтверждающие право собственности: это может быть договор купли-продажи или выписка из реестра. Сверьте данные в свидетельстве о праве собственности или другом документе с информацией о владельце. По возможности, проверьте личность арендодателя с помощью открытых данных, например соцсетей.

Проверьте, действительно ли это лицо является владельцем или имеет право сдавать квартиру. Если сдает не собственник, а посредник - должна быть официальная доверенность с правом подписания договора аренды - предостерегает риелтор.

Убедитесь, что все данные в документах и договоре соответствуют реальности. Не игнорируйте любые подозрительные моменты. По возможности сделайте копии всех документов, которые вы получили от арендодателя, и сохраните их. Это может понадобиться в случае возникновения проблем.

Анализ истории квартиры и регистраций

Помимо правового статуса собственника, полезно узнать о жилье больше. В частности, сколько людей в нем зарегистрированы. Особенно важно знать, прописаны ли несовершеннолетние - это, по словам специалиста, может усложнить процедуру выселения в будущем.

Уточните, есть ли у владельца другое жилье, или это единственное (потому что могут возникнуть трудности с выселением) - также подчеркнул специалист.

Не стесняйтесь задавать вопросы о квартире, ее состоянии, предыдущих жильцах, документах и т.д. Это поможет вам получить больше информации и избежать мошенников. Также стоит спросить о предыдущих арендаторах: почему они покинули квартиру, как долго жили там - это может выявить скрытые проблемы. При аренде жилья через онлайн-платформы, обращайте внимание на отзывы об арендодателе и самой квартире. Рассматривайте только проверенные сервисы, которые могут предоставить дополнительные гарантии.

Признаки типичных мошеннических схем

Одним из самых опасных сигналов, по словам эксперта, является цена, которая значительно ниже средней рыночной. Это часто указывает на аферу.

Очень низкая цена – это первый сигнал опасности. Также если владелец или "агент" отказывается заключать договор и просит оплатить только "залог" или "предоплату" - отмечает эксперт.

В этом случае мошенническая схема может выглядеть следующим образом: злоумышленник арендует квартиру лишь на несколько дней, а затем выдает себя за риелтора. Во временное жилье он поочередно приводит потенциальных клиентов, желающих снять жилье. Чтобы вызвать доверие, аферист действует не сам - на сцену выходит сообщник, который делает вид, что владеет квартирой и подтверждает "легитимность" сделки.

Каждый из клиентов отдает мошенникам деньги сразу за три пункта: якобы за услуги посредника, залог и первую оплату за месяц проживания. Как только последний из обманутых оставляет "задаток", дуэт аферистов исчезает. А уже через несколько дней у дверей той же квартиры собирается очередь обманутых арендаторов, которые не могут попасть внутрь - потому что ключи, как и их деньги, были лишь частью тщательно разыгранного представления.

Также риелтор добавляет, что если вас торопят - например, уверяют, что "завтра уже готов заезжать другой клиент" или говорят "думайте быстрее, потому что другие уже звонят и готовы заключить сделку" - это еще один признак манипуляции. Также категорически не стоит переводить деньги до того, как вы лично просмотрели квартиру и заключили юридически действующий договор.

Никогда не отправляйте предоплату незнакомым людям. 90% обмана в недвижимости — это предоплата онлайн! - предостерегает он.

Безопасное заключение договора и передача денег

Окончательным этапом должно быть заключение четкого договора. Он должен содержать все ключевые условия: сумму арендной платы, размер коммунальных платежей, сроки, порядок расторжения соглашения, а также состояние квартиры - акт приема-передачи.

"Деньги передаются только после подписания этого документа", - в очередной раз подчеркнул эксперт.

При заключении договора аренды важно учесть еще один аспект - прописанных в квартире лиц. Их письменное согласие на проживание арендатора также может понадобиться, поскольку они имеют законное право на эту жилую площадь. Если же интересы владельца представляет другое лицо, "оно должно предоставить официальное письменное подтверждение своих полномочий - доверенность или нотариально заверенное разрешение на подписание договора".

Этот процесс имеет немало юридических тонкостей и не всегда понятен для обычного человека. Поэтому важно сохранять бдительность, не спешить с решениями и тщательно проверять документы. Внимательность и осмотрительность - лучшая гарантия безопасной сделки.

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