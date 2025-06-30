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Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді

Київ • УНН

 • 12000 перегляди

Експерт поділився головними ознаками обману під час оренди житла. Дізнайтеся, як перевіряти документи, власника, історію квартири та уникати типових шахрайських схем.

Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді

Пошук житла може завершитися втратою грошей, якщо не перевірити власника, документи та історію квартири. Особливо варто насторожитися, якщо вас кваплять, просять передоплату ще до перегляду або відмовляються укладати договір. УНН поспілкувався із експертом з нерухомості Вячеславом Славутським, аби дізнатися, як убезпечити себе на кожному етапі.

Оренда квартири - справа не лише клопітка, а й потенційно ризикована. На ринку нерухомості діє безліч шахраїв, які вміло маскуються під власників або посередників. Щоб не потрапити в пастку, важливо з перших кроків діяти обачно. 

Перевірка документів і власника

Перед переглядом житла обов’язково потрібно попросити у орендодавця документи, які підтверджують право власності: це може бути договір купівлі-продажу чи витяг з реєстру. Звірте дані у свідоцтві про право власності або іншому документі з інформацією про власника. За можливості, перевірте особу орендодавця за допомогою відкритих даних, наприклад соцмереж.

Перевірте, чи ця особа справді є власником, чи має право здавати квартиру. Якщо здає не власник, а посередник - має бути офіційна довіреність з правом підписання договору оренди

- застерігає рієлтор.

Переконайтеся, що всі дані в документах та договорі відповідають реальності. Не ігноруйте будь-які підозрілі моменти. За можливості зробіть копії усіх документів, які ви отримали від орендодавця, та збережіть їх. Це може знадобитися у разі виникнення проблем. 

Аналіз історії квартири та реєстрацій

Окрім правового статусу власника, корисно дізнатись про житло більше. Зокрема, скільки людей у ньому зареєстровані. Особливо важливо знати, чи прописані неповнолітні - це за словами фахівця, може ускладнити процедуру виселення у майбутньому.

Уточніть, чи є інше житло у власника, чи це єдине (бо можуть виникнути труднощі з виселенням)

- також наголосив фахівець.

Не соромтеся ставити запитання про квартиру, її стан, попередніх мешканців, документи тощо. Це допоможе вам отримати більше інформації та уникнути шахраїв. Також варто запитати про попередніх орендарів: чому вони залишили квартиру, як довго жили там - це може виявити приховані проблеми. При оренді житла через онлайн-платформи, звертайте увагу на відгуки про орендодавця та саму квартиру. Розглядайте лише перевірені сервіси, які можуть надати додаткові гарантії. 

Ознаки типових шахрайських схем

Одним із найнебезпечніших сигналів, за словами експерта, є ціна, яка значно нижча за середню ринкову. Це часто вказує на аферу.

Дуже низька ціна - це перший сигнал небезпеки. Також якщо власник або "агент" відмовляється укладати договір і просить оплатити лише "залог" чи "передоплату"

- зазначає експерт. 

У цьому випадку шахрайська схема може виглядати наступним чином: зловмисник орендує квартиру лише на кілька днів, а потім видає себе за рієлтора. До тимчасового житла він почергово приводить потенційних клієнтів, охочих зняти оселю. Аби викликати довіру, аферист діє не сам - на сцену виходить спільник, який вдає власника квартири та підтверджує "легітимність" угоди.

Кожен із клієнтів віддає шахраям гроші одразу за три пункти: нібито за послуги посередника, заставу і першу оплату за місяць проживання. Щойно останній з ошуканих залишає "завдаток", дует аферистів зникає. А вже за кілька днів під дверима тієї самої квартири збирається черга ошуканих орендарів, які не можуть потрапити всередину - бо ключі, як і їхні гроші, були лише частиною ретельно розіграної вистави.

Також рієлтор додає, що якщо вас кваплять - наприклад, запевняють, що "завтра вже готовий заїжджати інший клієнт" чи кажуть "думайте швидше, бо інші вже дзвонять і готові укласти угоду" - це ще одна ознака маніпуляції. Також категорично не варто переказувати гроші до того, як ви особисто переглянули квартиру та уклали юридично чинний договір.

Ніколи не надсилайте передоплату незнайомим людям. 90% обману в нерухомості — це передоплата онлайн!

- застерігає він. 

Безпечне укладання договору та передача грошей

Остаточним етапом має бути укладання чіткого договору. Він має містити всі ключові умови: суму орендної плати, розмір комунальних платежів, терміни, порядок розірвання угоди, а також стан квартири - акт прийому-передачі.

"Гроші передаються тільки після підписання цього документу", - вкотре підкреслив експерт.

Під час укладання договору оренди важливо врахувати ще один аспект - прописаних у квартирі осіб. Їхня письмова згода на проживання орендаря також може знадобитися, оскільки вони мають законне право на цю житлову площу. Якщо ж інтереси власника представляє інша особа, "вона повинна надати офіційне письмове підтвердження своїх повноважень - доручення або нотаріально завірений дозвіл на підписання договору".

Цей процес має чимало юридичних тонкощів і не завжди є зрозумілим для звичайної людини. Тому важливо зберігати пильність, не поспішати з рішеннями й ретельно перевіряти документи. Уважність і обачність - найкраща гарантія безпечної угоди. 

Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість20.06.25, 11:20 • 89902 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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