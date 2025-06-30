Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф

Компания "Алакор Сити", которая во второй раз пытается получить в управление столичный ТРЦ "Гулливер", подает канадский паспорт бенефициара как основание утраты гражданства рф. Однако сам факт наличия канадского гражданства не отменяет российского, если не было официальной процедуры прекращения, пишет УНН.

Детали

Компания "Алакор Сити" уже во второй раз участвует в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Еще во время первого конкурса выяснилось, что владелец этой компании имеет гражданство Канады и рф. Эту информацию впоследствии подтвердили разведывательные органы Украины.

В соответствии с украинским законодательством, компании с гражданами страны-агрессора среди владельцев не имеют права участвовать в публичных закупках и конкурсах.

Несмотря на это, "Алакор Сити" во второй раз подалась на конкурс, и сейчас компания пытается убедить АРМА, что российского гражданства у владельца нет. Для этого она предоставила копии паспорта Канады, выданного Дмитрию Адамовскому, и вид на жительство в Украине. Однако наличие паспорта гражданина Канады никоим образом не отменяет наличия паспорта государства-агрессора, ведь россия не признает утраты гражданства без соответствующей процедуры.

Это означает, что для подтверждения отсутствия российского гражданства нужно либо предоставить официальное свидетельство о прекращении гражданства, либо по крайней мере копию заявления об отказе, зарегистрированной соответствующим органом рф. Вместо этого компания "Алакор Сити" пытается заменить реальную процедуру утраты гражданства простой демонстрацией канадского паспорта.

Эксперты резко раскритиковали участие "Алакор Сити" в конкурсе.

На четвертый год полномасштабной войны это недопустимо. И компания с таким бэкграундом не имеет права получать право управления активом - отметил в эксклюзивном комментарии УНН политолог Сергей Шабовта.

По его словам, особенно цинично выглядит попытка скрыть российское гражданство под видом "другого паспорта".

Худшее - это то, что он скрывает свое двойное гражданство. И это не просто двойное гражданство, а это гражданство по совместительству государства-агрессора. Поэтому уверен, что это недопустимо, и этому надо давать, скажем, хотя бы какую-то публичную оценку, чтобы не допустить участия подобного человека в конкурсе. Не то что допустить его победу, а даже участие недопустимо в конкурсе - считает эксперт.

Создание образа "канадского инвестора" для Дмитрия Адамовского - это ничто иное, как манипуляция. И главное — это не снимает юридических рисков для АРМА, которое рассматривает "Алакор Сити" как потенциального управляющего одного из крупнейших ТРЦ в центре столицы.

На самом деле репутационные риски очень велики. Когда это всплывет и приобретет огласку, то это нанесет большой удар по репутации АРМА. Но у меня такое впечатление, что людям, которые при власти, не привыкать к такому - добавил Сергей Шабовта.

Напомним

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Недавно глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина сообщила, что глава АРМА заключила третий за 2025 год договор об управлении активами - арестованный актив передают в управление лицам, вероятно связанным с российским владельцем. Глава антикоррупционного комитета назвала ситуацию "двухходовкой", ведь сначала Елена Дума заявила, что не допустит к управлению российских владельцев, а затем "спокойненько выбирает управляющим компанию… которую следствие считает связанной с теми же владельцами".