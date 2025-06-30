Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф

Компанія "Алакор Сіті", яка вдруге намагається отримати в управління столичний ТРЦ "Гулівер", подає канадський паспорт бенефіціара як підставу втрати громадянства рф. Однак сам факт наявності канадського громадянства не скасовує російського, якщо не було офіційної процедури припинення, пише УНН.

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Компанія "Алакор Сіті" вже вдруге бере участь у конкурсі на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Ще під час першого конкурсу зʼясувалося, що власник цієї компанії має громадянство Канади та рф. Цю інформацію згодом підтвердили розвідувальні органи України.

Відповідно до українського законодавства, компанії з громадянами країни-агресора серед власників не мають права брати участь у публічних закупівлях і конкурсах.

Попри це, "Алакор Сіті" вдруге подалась на конкурс і зараз компанія намагається переконати АРМА, що російського громадянства у власника немає. Для цього вона надала копії паспорта Канади, виданого Дмитру Адамовському, та посвідку на проживання в Україні. Однак наявність паспорта громадянина Канади жодним чином не скасовує наявності паспорта держави-агресора, адже росія не визнає втрати громадянства без відповідної процедури.

Це означає, що для підтвердження відсутності російського громадянства потрібно або надати офіційне свідоцтво про припинення громадянства, або принаймні копію заяви про відмову, зареєстрованої відповідним органом рф. Замість цього компанія "Алакор Сіті" намагається замінити реальну процедуру втрати громадянства простою демонстрацією канадського паспорта.

Експерти різко розкритикували участь "Алакор Сіті" у конкурсі.

На четвертий рік повномасштабної війни це неприпустимо. І компанія з таким бекграундом не має права отримувати право управління активом - зазначив в ексклюзивному коментарі УНН політолог Сергій Шабовта.

За його словами, особливо цинічно виглядає спроба приховати російське громадянство під виглядом "іншого паспорта".

Найгірше - це те, що він приховує своє подвійне громадянство. І це не просто подвійне громадянство, а це громадянство за сумісництвом держави-агресора. Тому впевнений, що це неприпустимо, і цьому треба давати, скажімо, хоча б якусь публічну оцінку, щоб не допустити участі подібної людини в конкурсі. Не те що допустити його перемогу, а навіть участь неприпустима у конкурсі - вважає експерт.

Створення образу "канадського інвестора" для Дмитра Адамовського - це ніщо інше, як маніпуляція. І головне — це не знімає юридичних ризиків для АРМА, яке розглядає "Алакор Сіті" як потенційного управителя одного з найбільших ТРЦ у центрі столиці.

Насправді репутаційні ризики дуже великі. Коли це випливе і набуде розголосу, то це завдасть великого удару по репутації АРМА. Але у мене таке враження, що людям, які при владі, не звикати до такого - додав Сергій Шабовта.

Нагадаємо

АРМА під керівництвом Олени Думи неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Нещодавно голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна повідомила, що голова АРМА уклала третій за 2025 рік договір про управління активами - арештований актив передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із російським власником. Голова антикорупційного комітету назвала ситуацію "двоходовкою", адже спочатку Олена Дума заявила, що не допустить до управління російських власників, а потім "спокійнісінько обирає управителем компанію… яку слідство вважає повʼязаною із тими само власниками".