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Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
16:28 • 5474 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
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Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа

Киев • УНН

 • 4758 просмотра

Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно пилоту Максиму Устименко. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента.

Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту Максиму Устименко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Детали

Пилот самолета F-16, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Максим Устименко погиб 29 июня 2025 года во время отражения массированной российской воздушной атаки. Он сбил семь воздушных целей, однако его самолет F-16 получил повреждения и начал терять высоту. Сам пилот не успел катапультироваться и отвел машину от населенного пункта.

В тексте указа говорится о посмертном присвоении ему высшей государственной награды – звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение Украинскому народу.

Владимир Зеленский подтвердил факт присвоения высокого звания погибшему пилоту в вечернем обращении 29 июня. Он отметил, что Устименко участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, освоил четыре типа самолетов, а на его счету – действительно важные результаты для Украины.

Напомним

Подполковник Максим Устименко, который погиб 29 июня 2025 года, был однокурсником летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, который погиб в 2023 году.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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