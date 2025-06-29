Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
Киев • УНН
Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно пилоту Максиму Устименко. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту Максиму Устименко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает УНН.
Детали
Пилот самолета F-16, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Максим Устименко погиб 29 июня 2025 года во время отражения массированной российской воздушной атаки. Он сбил семь воздушных целей, однако его самолет F-16 получил повреждения и начал терять высоту. Сам пилот не успел катапультироваться и отвел машину от населенного пункта.
В тексте указа говорится о посмертном присвоении ему высшей государственной награды – звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение Украинскому народу.
Владимир Зеленский подтвердил факт присвоения высокого звания погибшему пилоту в вечернем обращении 29 июня. Он отметил, что Устименко участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, освоил четыре типа самолетов, а на его счету – действительно важные результаты для Украины.
Напомним
Подполковник Максим Устименко, который погиб 29 июня 2025 года, был однокурсником летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, который погиб в 2023 году.