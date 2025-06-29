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Загиблий пілот F-16 Устименко був однокурсником льотчика "Джуса"

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Підполковник Максим Устименко, пілот F-16 1993 року народження, загинув під час відбиття масованого повітряного нападу рф, знищивши сім повітряних цілей. Він був однокурсником льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув у 2023 році.

Загиблий пілот F-16 Устименко був однокурсником льотчика "Джуса"

Загиблий пілот F-16 Максим Устименко був однокурсником Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув на Житомирщині у 2023 році. Про це повідомила мама "Джуса" Лілія Авер'янова, передає УНН.

Деталі

Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був супер-інтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі

- написала Авер'янова у Facebook.

Пілоту Андрію "Джусу" Пільщикову посмертно присвоєно звання Героя України01.10.24, 11:13 • 59864 перегляди

Доповнення

Відбиваючи масований повітряний напад рф, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив з’ясовувати всі обставини загибелі пілота F-16 Устименка, який під час російської атаки знищив сім повітряних цілей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Володимир Зеленський
F-16 Fighting Falcon
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