Загиблий пілот F-16 Устименко був однокурсником льотчика "Джуса"

Загиблий пілот F-16 Максим Устименко був однокурсником Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув на Житомирщині у 2023 році. Про це повідомила мама "Джуса" Лілія Авер'янова, передає УНН.

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Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був супер-інтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі - написала Авер'янова у Facebook.

Пілоту Андрію "Джусу" Пільщикову посмертно присвоєно звання Героя України

Доповнення

Відбиваючи масований повітряний напад рф, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив з’ясовувати всі обставини загибелі пілота F-16 Устименка, який під час російської атаки знищив сім повітряних цілей.