Загиблий пілот F-16 Устименко був однокурсником льотчика "Джуса"
Київ • УНН
Підполковник Максим Устименко, пілот F-16 1993 року народження, загинув під час відбиття масованого повітряного нападу рф, знищивши сім повітряних цілей. Він був однокурсником льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув у 2023 році.
Загиблий пілот F-16 Максим Устименко був однокурсником Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув на Житомирщині у 2023 році. Про це повідомила мама "Джуса" Лілія Авер'янова, передає УНН.
Деталі
Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був супер-інтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі
Пілоту Андрію "Джусу" Пільщикову посмертно присвоєно звання Героя України01.10.24, 11:13 • 59864 перегляди
Доповнення
Відбиваючи масований повітряний напад рф, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.
Президент Володимир Зеленський доручив з’ясовувати всі обставини загибелі пілота F-16 Устименка, який під час російської атаки знищив сім повітряних цілей.