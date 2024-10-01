Пілоту Андрію "Джусу" Пільщикову посмертно присвоєно звання Героя України
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України майору Андрію Пільщикову посмертно. Пілот з позивним "Джус" відзначений за мужність і героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України пілоту Андрію Пільщикову з позивним "Джус" посмертно. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ №658/2024 від 30 вересня.
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"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", - ідеться в указі Зеленського.
Нагадаємо
26 серпня 2023 року стало відомо, що в Україні загинув відомий український військовий льотчик Повітряних сил Збройних сил України з позивним "Джус".