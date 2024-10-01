Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову посмертно присвоено звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины пилоту Андрею Пильщикову с позывным "Джус" посмертно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №658/2024 от 30 сентября.

Детали

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Пильщикову Андрею Борисовичу - майору (посмертно)", - говорится в указе Зеленского.

Напомним

26 августа 2023 года стало известно, что в Украине погиб известный украинский военный летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным "Джус".