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Погибший пилот F-16 Устименко был однокурсником летчика "Джуса"

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Подполковник Максим Устименко, пилот F-16 1993 года рождения, погиб во время отражения массированного воздушного нападения РФ, уничтожив семь воздушных целей. Он был однокурсником летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, который погиб в 2023 году.

Погибший пилот F-16 Устименко был однокурсником летчика "Джуса"

Погибший пилот F-16 Максим Устименко был однокурсником Андрея "Джуса" Пильщикова, погибшего в Житомирской области в 2023 году. Об этом сообщила мама "Джуса" Лилия Аверьянова, передает УНН.

Детали

Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше защищать Украину. Это был суперинтеллект группы, отличный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был стать маршалом авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе

- написала Аверьянова в Facebook.

Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову посмертно присвоено звание Героя Украины01.10.24, 11:13 • 59864 просмотра

Дополнение

Отбивая массированный воздушный налет рф, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота F-16 Устименко, который во время российской атаки уничтожил семь воздушных целей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Владимир Зеленский
F-16 Fighting Falcon
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