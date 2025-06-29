Погибший пилот F-16 Устименко был однокурсником летчика "Джуса"

Погибший пилот F-16 Максим Устименко был однокурсником Андрея "Джуса" Пильщикова, погибшего в Житомирской области в 2023 году. Об этом сообщила мама "Джуса" Лилия Аверьянова, передает УНН.

Детали

Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше защищать Украину. Это был суперинтеллект группы, отличный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был стать маршалом авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе - написала Аверьянова в Facebook.

Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову посмертно присвоено звание Героя Украины

Дополнение

Отбивая массированный воздушный налет рф, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота F-16 Устименко, который во время российской атаки уничтожил семь воздушных целей.