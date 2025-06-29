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Загибель пілота F-16 Устименка: Президент доручив з’ясовувати всі обставини

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Президент Зеленський доручив з'ясувати деталі загибелі пілота F-16 Максима Устименка, який знищив сім повітряних цілей під час атаки. Також Президент обговорив необхідність посилення ППО України після масованих ударів ворога.

Загибель пілота F-16 Устименка: Президент доручив з’ясовувати всі обставини

Президент Володимир Зеленський доручив з’ясовувати всі обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка, який під час російської атаки знищив сім повітряних цілей, передає УНН.

Деталі

Майже всю ніч в Україні лунала тривога – у нашому небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди", та 60 ракет різних типів. Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно

- написав Зеленський.

Президент також відреагував на загибель пілота F-16 Устименка.

На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну

- наголосив Зеленський. 

Зеленський заявив, що москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів.

Лише за цей тиждень було понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає

- написав Зеленський.

Трамп припустив можливість передачі Україні систем Patriot.

Доповнення

Противник атакував у ніч на 29 червня 537 засобами повітряного нападу. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Europe
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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