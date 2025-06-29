Загибель пілота F-16 Устименка: Президент доручив з’ясовувати всі обставини

Президент Володимир Зеленський доручив з’ясовувати всі обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка, який під час російської атаки знищив сім повітряних цілей, передає УНН.

Майже всю ніч в Україні лунала тривога – у нашому небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди", та 60 ракет різних типів. Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно

Президент також відреагував на загибель пілота F-16 Устименка.

Зеленський заявив, що москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів.

Лише за цей тиждень було понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає