Гибель пилота F-16 Устименко: Президент поручил выяснить все обстоятельства

Президент Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота F-16 Максима Устименко, который во время российской атаки уничтожил семь воздушных целей, передает УНН.

Детали

Почти всю ночь в Украине звучала тревога – в нашем небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские «Шахеды», и 60 ракет различных типов. Били «русские» по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадание и по жилому дому в Смеле, ранен ребенок. Экстренные службы работают везде, где необходимо - написал Зеленский.

Президент также отреагировал на гибель пилота F-16 Устименко.

К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам. Поручил выяснить все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину - подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что москва не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары.

Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора. Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает - написал Зеленский.

Трамп допустил возможность передачи Украине систем Patriot.

Дополнение

Противник атаковал в ночь на 29 июня 537 средствами воздушного нападения. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.