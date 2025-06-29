Гибель пилота F-16 Устименко: Президент поручил выяснить все обстоятельства
Киев • УНН
Президент Зеленский поручил выяснить детали гибели пилота F-16 Максима Устименко, который уничтожил семь воздушных целей во время атаки. Также Президент обсудил необходимость усиления ПВО Украины после массированных ударов противника.
Президент Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота F-16 Максима Устименко, который во время российской атаки уничтожил семь воздушных целей, передает УНН.
Детали
Почти всю ночь в Украине звучала тревога – в нашем небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские «Шахеды», и 60 ракет различных типов. Били «русские» по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадание и по жилому дому в Смеле, ранен ребенок. Экстренные службы работают везде, где необходимо
Президент также отреагировал на гибель пилота F-16 Устименко.
К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам. Поручил выяснить все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину
Зеленский заявил, что москва не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары.
Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора. Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает
Трамп допустил возможность передачи Украине систем Patriot.
Дополнение
Противник атаковал в ночь на 29 июня 537 средствами воздушного нападения. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.