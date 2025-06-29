Загарбники атакували Україну різними типами ракет, а також БпЛА: збито 475 цілей

Противник атакував у ніч на 29 червня 537 засобами повітряного нападу. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Передає УНН із посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Деталі

Українська протиповітряна оборона вночі знешкодила 475 цілей. За даними, що були оприлюднені пресслужбою ПС Збройних Сил України:

У ніч на 29 червня (із 19.00 28 червня) противник атакував 537 засобами повітряного нападу.

Це були:

477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

Ворожі дрони прямували з напрямків: курськ, шаталово, орел, брянськ, міллерово – рф., чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них – "шахеди";

4-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору тамбовської обл. - рф;

7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із воронезької обл. - рф і ТОТ Криму;

41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із саратовської, курської, брянської обл. – рф;

5 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря; - 3 зенітними керованими ракетами С-300 із курської обл. - рф

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 відомо про наступне:

протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника;

249 збито вогневими засобами;

226 – локаційно втрачені;

Вказується, що 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ; - 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито; - 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 - лок. втр.; - 4 крилаті ракети "Калібр" збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.

Нагадаємо

28 червня російська армія втратила 1220 військових та 24 артилерійські системи. З початку повномасштабного вторгнення загальні втрати ворога склали понад 1 мільйон особового складу.

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