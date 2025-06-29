російські війська втратили понад 1200 солдатів та 24 артсистеми за добу - Генштаб

За добу 28 червня російські війська втратили на війні з Україною 1220 солдатів та 24 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1018940 (+1220) осіб ліквідовано

танків ‒ 10976 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 22915 (+7)

артилерійських систем ‒ 29689 (+24)

РСЗВ ‒ 1425 (0)

засоби ППО ‒ 1189 (0)

літаків ‒ 420 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42624 (+147)

крилаті ракети ‒ 3394 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53508 (+93)

спеціальна техніка ‒ 3921 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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