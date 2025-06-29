російські війська втратили понад 1200 солдатів та 24 артсистеми за добу - Генштаб
Київ • УНН
28 червня російська армія втратила 1220 військових та 24 артилерійські системи. З початку повномасштабного вторгнення загальні втрати ворога склали понад 1 мільйон особового складу.
За добу 28 червня російські війська втратили на війні з Україною 1220 солдатів та 24 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1018940 (+1220) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10976 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 22915 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29689 (+24)
- РСЗВ ‒ 1425 (0)
- засоби ППО ‒ 1189 (0)
- літаків ‒ 420 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42624 (+147)
- крилаті ракети ‒ 3394 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53508 (+93)
- спеціальна техніка ‒ 3921 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
Ситуація на фронті: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб28.06.25, 23:27 • 4090 переглядiв