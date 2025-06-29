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російські війська втратили понад 1200 солдатів та 24 артсистеми за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 360 перегляди

28 червня російська армія втратила 1220 військових та 24 артилерійські системи. З початку повномасштабного вторгнення загальні втрати ворога склали понад 1 мільйон особового складу.

російські війська втратили понад 1200 солдатів та 24 артсистеми за добу - Генштаб

За добу 28 червня російські війська втратили на війні з Україною 1220 солдатів та 24 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1018940 (+1220) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10976 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 22915 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 29689 (+24)
          • РСЗВ ‒ 1425 (0)
            • засоби ППО ‒ 1189 (0)
              • літаків ‒ 420 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42624 (+147)
                    • крилаті ракети ‒ 3394 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53508 (+93)
                            • спеціальна техніка ‒ 3921 (+1)

                              Дані уточнюються.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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