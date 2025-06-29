российские войска потеряли более 1200 солдат и 24 артсистемы за сутки - Генштаб

За сутки 28 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1220 солдат и 24 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1018940 (+1220) человек ликвидировано

танков ‒ 10976 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 22915 (+7)

артиллерийских систем ‒ 29689 (+24)

РСЗО ‒ 1425 (0)

средства ПВО ‒ 1189 (0)

самолетов ‒ 420 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42624 (+147)

крылатые ракеты ‒ 3394 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53508 (+93)

специальная техника ‒ 3921 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин будет готов к "ползучему" продвижению на Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, Путин верит, что Россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб