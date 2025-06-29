российские войска потеряли более 1200 солдат и 24 артсистемы за сутки - Генштаб
Киев • УНН
28 июня российская армия потеряла 1220 военнослужащих и 24 артиллерийские системы. С начала полномасштабного вторжения общие потери врага составили более 1 миллиона личного состава.
За сутки 28 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1220 солдат и 24 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1018940 (+1220) человек ликвидировано
- танков ‒ 10976 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 22915 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 29689 (+24)
- РСЗО ‒ 1425 (0)
- средства ПВО ‒ 1189 (0)
- самолетов ‒ 420 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42624 (+147)
- крылатые ракеты ‒ 3394 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53508 (+93)
- специальная техника ‒ 3921 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин будет готов к "ползучему" продвижению на Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, Путин верит, что Россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб28.06.25, 23:27 • 4092 просмотра