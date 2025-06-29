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российские войска потеряли более 1200 солдат и 24 артсистемы за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 366 просмотра

28 июня российская армия потеряла 1220 военнослужащих и 24 артиллерийские системы. С начала полномасштабного вторжения общие потери врага составили более 1 миллиона личного состава.

российские войска потеряли более 1200 солдат и 24 артсистемы за сутки - Генштаб

За сутки 28 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1220 солдат и 24 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1018940 (+1220) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10976 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 22915 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 29689 (+24)
          • РСЗО ‒ 1425 (0)
            • средства ПВО ‒ 1189 (0)
              • самолетов ‒ 420 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42624 (+147)
                    • крылатые ракеты ‒ 3394 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53508 (+93)
                            • специальная техника ‒ 3921 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин будет готов к "ползучему" продвижению на Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, Путин верит, что Россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

                              Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб28.06.25, 23:27 • 4092 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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