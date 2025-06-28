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Ситуація на фронті: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 888 перегляди

За добу 28 червня відбулося 111 бойових зіткнень на фронті. ЗСУ відбили численні атаки окупантів на різних напрямках, ворог завдав 51 авіаудар, 1170 ударів дронами та 4432 артобстріли.

Ситуація на фронті: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб

З початку доби 28 червня на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 51 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб, здійснив 1170 ударів дронами-камікадзе та 4432 артилерійські обстріли.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сімнадцять штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані бомби, та здійснив 206 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю — наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував шістнадцять разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Від авіаудару КАБами постраждав населений пункт Підлиман.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. Ще один бій триває.

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На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

Ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку — у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив тридцять чотири штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Противник завдав авіаудару по Покровську.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 198 окупантів, з них 113 - безповоротно. Знищено одинадцять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл, вісім безпілотних літальних апаратів, чотири термінали супутникового зв’язку, шість антен управління БпЛА та шість укриттів для особового складу. Крім того, пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, автомобіль, два мотоцикли та сім артилерійських засобів противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія, Веселе та Шевченко, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають наступ ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку загарбники наступальних дій не проводили.

Нагадаємо

Морські піхотинці підняли державний прапор України та бойовий стяг над тимчасово окупованою частиною Херсонщини у День Конституції. Цю символічну операцію провели воїни 34-ї окремої бригади морської піхоти, передавши привіт окупантам.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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