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Су-34

Оккупанты атаковали Украину разными типами ракет, а также БПЛА: сбито 475 целей

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Украинская ПВО отразила массированную ночную атаку 29 июня, обезвредив 475 из 537 средств воздушного нападения. Среди сбитых целей – Shahed, Х-101/Искандер-К и Калибр.

Оккупанты атаковали Украину разными типами ракет, а также БПЛА: сбито 475 целей

Противник атаковал в ночь на 29 июня 537 средствами воздушного нападения. Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Детали

Украинская противовоздушная оборона ночью обезвредила 475 целей. По данным, обнародованным пресс-службой ВС Вооруженных Сил Украины:

В ночь на 29 июня (с 19:00 28 июня) противник атаковал 537 средствами воздушного нападения.

Это были:

  • 477 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;

    Вражеские дроны направлялись с направлений: курск, шаталово, орел, брянск, миллерово – рф., чауда – ТОТ Крыма, более 250 из них – "шахеды";

    • 4-мя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства тамбовской обл. - рф;
      • 7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из воронежской обл. - рф и ТОТ Крыма;
        • 41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К из саратовской, курской, брянской обл. – рф;
          • 5 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Чёрного моря; - 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из курской обл. - рф

            Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По состоянию на 08:30 известно о следующем:

            • противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника;
              • 249 сбито огневыми средствами;
                • 226 – локационно потеряны;

                  Указывается, что 211 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 225 — локационно потеряны/подавлены РЭБ; - 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита; - 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 - лок. втр.; - 4 крылатые ракеты "Калибр" сбиты.

                  Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломков) в 8 локациях.

                  Напомним

                  28 июня российская армия потеряла 1220 военных и 24 артиллерийские системы. С начала полномасштабного вторжения общие потери врага составили более 1 миллиона личного состава.

                  Погиб пилот F-16 Устименко, защищая небо от российской атаки29.06.25, 09:11 • 802 просмотра

                  Игорь Тележников

                  Игорь Тележников

                  Война
                  Х-101
                  Калибр (семейство ракет)
                  Х-47М2 "Кинжал"
                  Шахед-136
                  9К720 Искандер
                  Ракетная система С-300
                  Черное море
                  Крым
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