Оккупанты атаковали Украину разными типами ракет, а также БПЛА: сбито 475 целей

Противник атаковал в ночь на 29 июня 537 средствами воздушного нападения. Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Детали

Украинская противовоздушная оборона ночью обезвредила 475 целей. По данным, обнародованным пресс-службой ВС Вооруженных Сил Украины:

В ночь на 29 июня (с 19:00 28 июня) противник атаковал 537 средствами воздушного нападения.

Это были:

477 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;

Вражеские дроны направлялись с направлений: курск, шаталово, орел, брянск, миллерово – рф., чауда – ТОТ Крыма, более 250 из них – "шахеды";

4-мя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства тамбовской обл. - рф;

7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из воронежской обл. - рф и ТОТ Крыма;

41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К из саратовской, курской, брянской обл. – рф;

5 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Чёрного моря; - 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из курской обл. - рф

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 известно о следующем:

противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника;

249 сбито огневыми средствами;

226 – локационно потеряны;

Указывается, что 211 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 225 — локационно потеряны/подавлены РЭБ; - 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита; - 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 - лок. втр.; - 4 крылатые ракеты "Калибр" сбиты.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломков) в 8 локациях.

Напомним

28 июня российская армия потеряла 1220 военных и 24 артиллерийские системы. С начала полномасштабного вторжения общие потери врага составили более 1 миллиона личного состава.

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