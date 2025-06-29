Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
Київ • УНН
Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно пілоту Максиму Устименку. Відповідний указ опубліковано на сайті Президента.
Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України загиблому пілоту Максиму Устименку. Відповідний указ опублікований на сайті голови держави, передає УНН.
Деталі
Пілот літаку F-16, полковник Повітряних сил Збройних сил України Максим Устименко загинув 29 червня 2025 року під час відбиття масованої російської повітряної атаки. Він збив сім повітряних цілей, однак його літак F-16 зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Сам пілот не встиг катапультуватися і відвів машину від населеного пункту.
У тексті указу йдеться про посмертне присвоєння йому найвищої державної нагороди – звання Героя України з удостоєнням ордену "Золота зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння Українському народові.
Володимир Зеленський підтвердив факт присвоєння високого звання загиблому пілоту у вечірньому зверненні 29 червня. Він зазначив, що Устименко брав участь у антитерористичній операції на Донбасі, освоїв чотири типи літаків, а на його рахунку – дійсно важливі результати для України.
Нагадаємо
Підполковник Максим Устименко, який загинув 29 червня 2025 року, був однокурсником льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув у 2023 році.