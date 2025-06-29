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Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
16:28 • 10083 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
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Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу

Київ • УНН

 • 10048 перегляди

Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно пілоту Максиму Устименку. Відповідний указ опубліковано на сайті Президента.

Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України загиблому пілоту Максиму Устименку. Відповідний указ опублікований на сайті голови держави, передає УНН.

Деталі

Пілот літаку F-16, полковник Повітряних сил Збройних сил України Максим Устименко загинув 29 червня 2025 року під час відбиття масованої російської повітряної атаки. Він збив сім повітряних цілей, однак його літак F-16 зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Сам пілот не встиг катапультуватися і відвів машину від населеного пункту.

У тексті указу йдеться про посмертне присвоєння йому найвищої державної нагороди – звання Героя України з удостоєнням ордену "Золота зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння Українському народові.

Володимир Зеленський підтвердив факт присвоєння високого звання загиблому пілоту у вечірньому зверненні 29 червня. Він зазначив, що Устименко брав участь у антитерористичній операції на Донбасі, освоїв чотири типи літаків, а на його рахунку – дійсно важливі результати для України.

Нагадаємо

Підполковник Максим Устименко, який загинув 29 червня 2025 року, був однокурсником льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув у 2023 році.

Євген Устименко

Євген Устименко

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