Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце
Киев • УНН
10-классник из Таиланда Тирапхат Рансаворанан каждый день преодолевает пять километров до школы на своем жеребце Санни, "паркуя" его на территории учебного заведения. Эта необычная практика разрешена директором школы.
Ученик в Таиланде нашел необычное решение: он ежедневно ездит за пять километров в школу на жеребце по имени Санни. Передает УНН со ссылкой на Sinar Harian и Вangkok post.
Детали
Тирапхат Рансаворанан уже стал небольшой сенсацией в Таиланде. Ученик 10-го класса школы Висетчайчан Тантивиттхаяпум выбрал необычный вид транспорта - он ездит на уроки.
Хотя в Таиланде распространенной практикой является то, что ученики ездят в школу парами на велосипеде или на мопеде, верховая езда является скорее исключением.
Мальчик рассказал Bangkok Post, что лошади — его страсть. Когда он был в первом классе, он попросил бабушку купить ему лошадь. Он научился ездить верхом и теперь имеет двух лошадей, рассказал он тайской газете.
Дополнение
Директор школы Нутчанарт Йимчан высоко оценил инициативу. По словам руководителя учебного заведения в Таиланде, Тирапат официально попросил разрешения привести своего коня в школу в начале учебного года. Сначала ученики привязывали коня возле школы. Теперь жеребца разрешено размещать на территории учебного заведения.
Напомним
С 2027 года учащиеся старших классов смогут выбирать предметы, учитывая будущую профессию. Лицеи станут отдельными заведениями с возможностью выбора профиля обучения.