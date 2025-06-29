Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце

Ученик в Таиланде нашел необычное решение: он ежедневно ездит за пять километров в школу на жеребце по имени Санни. Передает УНН со ссылкой на Sinar Harian и Вangkok post.

Детали

Тирапхат Рансаворанан уже стал небольшой сенсацией в Таиланде. Ученик 10-го класса школы Висетчайчан Тантивиттхаяпум выбрал необычный вид транспорта - он ездит на уроки.

Хотя в Таиланде распространенной практикой является то, что ученики ездят в школу парами на велосипеде или на мопеде, верховая езда является скорее исключением.

Мальчик рассказал Bangkok Post, что лошади — его страсть. Когда он был в первом классе, он попросил бабушку купить ему лошадь. Он научился ездить верхом и теперь имеет двух лошадей, рассказал он тайской газете.

Дополнение

Директор школы Нутчанарт Йимчан высоко оценил инициативу. По словам руководителя учебного заведения в Таиланде, Тирапат официально попросил разрешения привести своего коня в школу в начале учебного года. Сначала ученики привязывали коня возле школы. Теперь жеребца разрешено размещать на территории учебного заведения.

Напомним

С 2027 года учащиеся старших классов смогут выбирать предметы, учитывая будущую профессию. Лицеи станут отдельными заведениями с возможностью выбора профиля обучения.