Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці
Київ • УНН
10-класник із Таїланду Тірапхат Рансаворанан щодня долає п'ять кілометрів до школи на своєму жеребці Санні, "припарковуючи" його на території навчального закладу. Ця незвична практика дозволена директором школи.
Учень у Таїланді знайшов незвичайне рішення: він щодня їздить за п'ять кілометрів до школи на жеребці на ім'я Санні. Передає УНН із посиланням на Sinar Harian та Вangkok post.
Деталі
Тірапхат Рансаворанан вже став невеликою сенсацією у Таїланді. Учень 10-го класу школи Вісетчайчан Тантівіттхаяпум обрав незвичайний вид транспорт - він їздить на уроки.
Хоча в Таїланді поширеною практикою є те, що учні їздять до школи парами на велосипеді або на мопеді, верхова їзда є радше винятком.
Хлопчик розповів Bangkok Post, що коні — його пристрасть. Коли він був у першому класі, він попросив бабусю купити йому коня. Він навчився їздити верхи і тепер має двох коней, розповів він тайській газеті.
Доповнення
Директор школи Нутчанарт Їмчан високо оцінив ініціативу. За словами керівника навчального закладу у Таїланді, Тірапат офіційно попросив дозволу привести свого коня до школи на початку навчального року. Спочатку учні прив'язували коня біля школи. Тепер жеребця дозволено розміщувати на території навчального закладу.
Нагадаємо
З 2027 року учні старших класів зможуть обирати предмети, враховуючи майбутню професію. Ліцеї стануть окремими закладами з можливістю вибору профілю навчання.