Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
Ексклюзив
10:23 • 2262 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 46592 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 72961 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 42766 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 67672 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 130283 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 159202 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 86374 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 217305 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 57938 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.7м/с
62%
747мм
Популярнi новини
Ворожа атака на Львівщину: під ударом опинилася критична інфраструктура29 червня, 03:34 • 18783 перегляди
У Деснянському районі Києва розквітло лавандове поле29 червня, 04:41 • 15573 перегляди
Ворожа атака на Львівщину: частина Дрогобича без світла07:19 • 8056 перегляди
Сенат США підтримав податковий закон Трампа. Ілон Маск розкритикував його07:28 • 14731 перегляди
Речник Сил оборони Півдня відповів, чи Сили оборони відходять з Кам'янського08:36 • 6824 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 46584 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 159202 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 157252 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 217304 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 151440 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Харків
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці11:06 • 336 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl09:35 • 1508 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 72955 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 27453 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 37342 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
MIM-104 Patriot
Су-34

Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці

Київ • УНН

 • 304 перегляди

10-класник із Таїланду Тірапхат Рансаворанан щодня долає п'ять кілометрів до школи на своєму жеребці Санні, "припарковуючи" його на території навчального закладу. Ця незвична практика дозволена директором школи.

Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці

Учень у Таїланді знайшов незвичайне рішення: він щодня їздить за п'ять кілометрів до школи на жеребці на ім'я Санні. Передає УНН із посиланням на Sinar Harian та Вangkok post.

Деталі

Тірапхат Рансаворанан вже став невеликою сенсацією у Таїланді. Учень 10-го класу школи Вісетчайчан Тантівіттхаяпум обрав незвичайний вид транспорт - він їздить на уроки.

Хоча в Таїланді поширеною практикою є те, що учні їздять до школи парами на велосипеді або на мопеді, верхова їзда є радше винятком.

Хлопчик розповів Bangkok Post, що коні — його пристрасть. Коли він був у першому класі, він попросив бабусю купити йому коня. Він навчився їздити верхи і тепер має двох коней, розповів він тайській газеті.

Доповнення

Директор школи Нутчанарт Їмчан високо оцінив ініціативу. За словами керівника навчального закладу у Таїланді, Тірапат офіційно попросив дозволу привести свого коня до школи на початку навчального року. Спочатку учні прив'язували коня біля школи. Тепер жеребця дозволено розміщувати на території навчального закладу.

Нагадаємо

З 2027 року учні старших класів зможуть обирати предмети, враховуючи майбутню професію. Ліцеї стануть окремими закладами з можливістю вибору профілю навчання.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуУНН LiteОсвіта
Таїланд
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9