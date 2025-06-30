Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы

В Украине с июля изменится стандарт напряжения в электросети, вернется индексация заработной платы и будет новое оформление справки ВПЛ, передает УНН.

Изменения в электросети

НКРЭКУ сообщала, что в Украине с 1 июля этого года начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в том числе переход на номинальное напряжение 230/400 В. Одним из ключевых нововведений является установка четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

Отмечается, что эти изменения должны положительно повлиять на качество электроснабжения. Стабильное напряжение уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.

Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности. Так, электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без потерь мощности и перегрузок.

Возврат индексации заработной платы

В Государственной службе по вопросам труда разъяснили особенности проведения индексации зарплаты в 2025 году. Отмечалось, что исчисление индекса потребительских цен для проведения индексации начинается с февраля 2025 года, то есть базовым месяцем для начислений является январь.

Порядок проведения индексации денежных доходов населения, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 17.07.2003 N 1078, определяет, что право на начисление индексации возникает, когда индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом, превысит порог индексации, установленный в размере 103%. По нарастающему итогу февраля, марта, апреля и мая, в июне упомянутый индекс составляет 104,4%, то есть порог индексации уже превышен. Поэтому с июля 2025 года возвращается право на индексацию заработной платы работников.

Новые штрафы с 1 июля для торговцев табака

В Государственной налоговой службе отмечали, что согласно закону №4115 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия, который вступил в силу 25 марта 2025 года, введено регулирование размера розничной цены продажи табачных изделий, которое предусматривает, что при розничной продаже — розничная цена не может быть меньше минимального акцизного налогового обязательства или ставки акцизного налога, умноженной на 1,45.

Для максимальной розничной цены на подакцизные товары (продукцию), указываемой производителем или импортером в декларации о максимальных розничных ценах на подакцизные товары /продукцию, не может быть ниже розничной цены продажи, исчисленной в соответствии с указанным выше порядком.

В связи с тем, что за 2024 год доля общей суммы налоговых обязательств акцизного налога средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8%, то есть меньше 60%, с 1 апреля по 31 декабря 2025 года производители и импортеры сигарет применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству.

При определении максимальных розничных цен на табачные изделия в Декларации о МРЦ, а также розничной цены продажи (при торговле в розницу) - они не должны быть меньше установленной на дату производства:

сигарет по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра) и 2402 20 90 20 (сигареты с фильтром) - минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на такие сигареты, с учетом применения коэффициента 1,1 (в период с 01 апреля 2025 года по 31 декабря 2025 года) и умноженное на коэффициент 1,45;

сигарилл по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 10 00 90 – минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на такие сигариллы, умноженное на коэффициент 1,45;

других табачных изделий специфической ставки акцизного налога, умноженной на коэффициент 1,45.

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К хозяйствующим субъектам применяются штрафные санкции в случае розничной торговли табачными изделиями по ценам, превышающим максимальные розничные цены на такие товары (продукцию), указанные на соответствующих пачках, коробках или сувенирных коробках табачных изделий, увеличенным на сумму акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами (продукцией).

Сообщалось, что применяются штрафные санкции за реализацию табачных изделий по ценам, ниже уровня розничной цены подакцизных товаров, который не может быть меньше установленного на дату производства такого товара минимального акцизного налогового обязательства на сигареты/сигариллы умноженного на коэффициент 1,45 (для сигарет, произведенных с 01.04.2025 по 31.12.2025 — также умноженного на коэффициент 1,1). Для других табачных изделий — меньшей, чем размер специфической ставки акцизного налога, умноженной на коэффициент 1,45.

При таком определении минимального уровня розничной цены продажи табачных изделий не предусмотрено дополнительное учёт суммы акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами (продукцией).

Изменения в порядке оформления справки ВПЛ с 1 июля 2025 года

Министерство финансов с 1 июля будет проводить проверки относительно нахождения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за границей более 90 дней. Этот статус после дополнительной проверки могут отменить.

Таким образом, если окажется, что человек находится за границей более 90 дней подряд без уважительных причин, справка ВПЛ будет отозвана. Среди уважительных причин:

служебные командировки;

оздоровление детей;

лечение, реабилитация, уход за больным ребенком;

смерть близких родственников;

стажировка или другие официально подтвержденные обстоятельства.

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Предоставление компенсации за жилищно-коммунальные услуги, потребленные ВПЛ

Пенсионный фонд сообщал, что с июля этого года расчеты компенсации за размещение ВПЛ будут проводиться органами Пенсионного фонда.

Право на указанную компенсацию имеют юридические лица независимо от формы собственности (учреждения, организации, предприятия) и физические лица – предприниматели.

Компенсация выплачивается в случае:

если ВПЛ переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, и не имеют в собственности жилого помещения за пределами этих территорий более чем 13,65 кв. м на человека;

если жилье ВПЛ уничтожено или непригодно для проживания, и информация об этом внесена в соответствующий Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, или относительно такого помещения имеются акт комиссионного обследования объекта, поврежденного вследствие вооруженной агрессии рф, и/или отчет по техническому обследованию, составленные в соответствии с Порядком выполнения неотложных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии рф, связанных с повреждением зданий и сооружений.

Компенсация за размещение не назначается если:

фактический адрес проживания ВПЛ, указанный в справке о постановке на учет ВПЛ, совпадает с адресом жилого помещения (дома), владелец которого получает компенсацию расходов за временное размещение ВПЛ, переместившихся в период военного положения, в соответствии с Порядком компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц;

ВПЛ получает субсидию на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора;

ВПЛ получает жилищную субсидию или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа по адресу другого жилого помещения (дома).

Также компенсация за размещение на каждое отдельное ВПЛ не назначается или ее выплата прекращается в случае, если:

Установлен факт пребывания за границей ВПЛ более 30 календарных дней подряд на дату подачи заявления о получении компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива во время бесплатного размещения ВПЛ или в период получения такой компенсации. В 30-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, лечения, учебы, оздоровления детей, стажировки, реабилитации, посещения учреждений здравоохранения, судебных и правоохранительных органов, когда лицо по независящим от него причинам могло отсутствовать по месту жительства/пребывания, что подтверждается документально;

Пенсионным фондом Украины получена информация о непроживании ВПЛ более 30 календарных дней подряд по адресу предоставления компенсации за размещение;

по результатам проверки установлен факт приведения в заявлении недостоверной информации, которая влияет на назначение или размер компенсации за размещение;

в течение трех месяцев перед подачей заявления или во время получения компенсации за размещение установлено, что ВПЛ: совершено покупку, получено безвозмездно или приобретено жилое помещение, кроме жилого помещения, расположенного на территориях, где ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы рф, если покупка, безвозмездное получение, приобретение на льготных условиях было осуществлено до даты включения в перечень территорий, или жилого помещения, которое уничтожено или повреждено;

в случае непредоставления управляющими и исполнителями жилищно-коммунальных услуг на каждую жилищную и/или коммунальную услугу сведений, в том числе относительно размера цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги и платы за абонентское обслуживание и платежей за такие услуги, размера цен на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Укрпочта вводит новые лимиты на наложенный платеж с 1 июля

1 июля лимиты на выплату наличных в отделении физлицам будут такими:

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 100 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 10 шт.

Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту были и остаются:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29 999 грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50 шт.;

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 250 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500 шт.

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