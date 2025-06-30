Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати

В Україні з липня зміниться стандарт напруги в електромережі, повернеться індексації заробітної плати й буде нове оформлення довідки ВПО, передає УНН.

Зміни в електромережі

НКРЕКП повідомляла, що в Україні з 1 липня цього року почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема перехід на номінальну напругу 230/400 В. Одним з ключових нововведень є встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

Зазначається, що ці зміни мають позитивно вплинути на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, яка чутлива до коливань, знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.

Окрім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності. Так, електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без втрат потужності й перевантажень.

Повернення індексації заробітної плати

У Державній службі з питань праці роз’яснили особливості проведення індексації зарплати у 2025 році. Зазначалося, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починається з лютого 2025 року, тобто базовим місяцем для нарахувань є січень.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1078, визначає, що право на нарахування індексації виникає, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 103 %. За наростаючим підсумком лютого, березня, квітня та травня, в червні згаданий індекс становить 104,4 %, тобто поріг індексації вже перевищений. Тому з липня 2025 року повертається право на індексацію заробітної плати працівників.

Нові штрафи з 1 липня для торговців тютюну

У Державній податковій службі зазначали, що згідно закону №4115 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби який набув чинності 25 березня 2025 року запроваджено регулювання розміру роздрібної ціни продажу тютюнових виробів, яке передбачає, що при роздрібному продажу — роздрібна ціна не може бути меншою за мінімальне акцизне податкове зобов’язання або ставку акцизного податку помножену на 1,45.

Для максимальної роздрібної ціни на підакцизні товари (продукцію), що зазначається виробником або імпортером у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари /продукцію , не може бути нижчою, за роздрібну ціну продажу, обчислену відповідно до зазначеного вище порядку.

Через те, що за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов’язань акцизного податку середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, тобто є меншою за 60%, з 1 квітня до 31 грудня 2025 року виробники та імпортери сигарет застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання.

При визначенні максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби в Декларації про МРЦ, а також роздрібної ціни продажу (при торгівлі в роздріб) - вони не повинні бути меншими за встановленою на дату виробництва:

сигарет за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтру) та 2402 20 90 20 (сигарети з фільтром) - мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на такі сигарети, з урахуванням застосування коефіцієнту 1,1 (у період з 01 квітня 2025 року по 31 грудня 2025 року) та помножене на коефіцієнт 1,45;

сигарил за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 00 90 – мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на такі сигарили, помножене на коефіцієнт 1,45;

інших тютюнових виробів специфічної ставки акцизного податку, помноженої на коефіцієнт 1,45.

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До суб'єктів господарювання застосовуються штрафні санкції у разі роздрібної торгівлі тютюновими виробами, за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни на такі товари (продукцію), зазначені на відповідних пачках, коробках чи сувенірних коробках тютюнових виробів, збільшеними на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами (продукцією).

Повідомлялося, що застосовуються штрафні санкції за реалізацію тютюнових виробів за цінами, нижчими за рівень роздрібної ціни підакцизних товарів, який не може бути меншим за встановлене на дату виробництва такого товару мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети/сигарили помножене на коефіцієнт 1,45 (для сигарет, вироблених з 01.04.2025 по 31.12.2025 — також помножене на коефіцієнт 1,1). Для інших тютюнових виробів — меншою за розмір специфічної ставки акцизного податку, помноженої на коефіцієнт 1,45.

При такому визначенні мінімального рівня роздрібної ціни продажу тютюнових виробів не передбачено додаткове врахування суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами (продукцією).

Зміни у порядку оформлення довідки ВПО з 1 липня 2025 року

Міністерство фінансів з 1 липня буде проводити перевірки щодо перебування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за кордоном понад 90 днів. Цей статус після додаткової перевірки можуть скасувати.

Таким чином, якщо виявиться, що людина перебуває за кордоном більше як 90 днів поспіль без поважних причин, довідка ВПО буде відкликана. Серед поважних причин:

службові відрядження;

оздоровлення дітей;

лікування, реабілітація, догляд за хворою дитиною;

смерть близьких родичів;

стажування або інші офіційно підтверджені обставини.

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Надання компенсації за житлово-комунальні послуги, спожиті ВПО

Пенсійний фонд повідомляв, що з липня цього року розрахунки компенсації за розміщення ВПО проводитимуться органами Пенсійного фонду.

Право на зазначену компенсацію мають юридичні особи незалежно від форми власності (заклади, установи, підприємства, організації) та фізичні особи ‒ підприємці.

Компенсація виплачується у разі:

якщо ВПО перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані Російською Федерацією, і не мають у власності житлового приміщення за межами цих територій більше ніж 13,65 кв. м на особу;

якщо житло ВПО знищене чи непридатне для проживання, і інформація про це внесена до відповідного Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією рф проти України, або щодо такого приміщення наявні акт комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, та/або звіт з технічного обстеження, складені відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії рф, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд.

Компенсація за розміщення не призначається якщо:

фактична адреса проживання ВПО, зазначена в довідці про взяття на облік ВПО, збігається з адресою житлового приміщення (будинку), власник якого отримує компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися в період воєнного стану, відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб;

ВПО одержує субсидію на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору;

ВПО одержує житлову субсидію або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу за адресою іншого житлового приміщення (будинку).

Також компенсація за розміщення на кожну окрему ВПО не призначається або її виплата припиняється у разі, коли:

установлено факт перебування за кордоном ВПО більше ніж 30 календарних днів підряд на дату подання заяви про отримання компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час безоплатного розміщення ВПО або в період отримання такої компенсації. До 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання, оздоровлення дітей, стажування, реабілітації, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, коли особа з незалежних від неї причин могла бути відсутньою за місцем проживання/перебування, що підтверджується документально;

Пенсійним фондом України отримано інформацію про непроживання ВПО понад 30 календарних днів підряд за адресою надання компенсації за розміщення;

за результатами перевірки встановлено факт наведення в заяві недостовірної інформації, яка впливає на призначення або розмір компенсації за розміщення;

протягом трьох місяців перед поданням заяви або під час отримання компенсації за розміщення встановлено, що ВПО: здійснено купівлю, одержано безоплатно чи придбано житлове приміщення, крім житлового приміщення, розташованого на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані рф, якщо купівля, безоплатне одержання, придбання на пільгових умовах було здійснено до дати включення до переліку територій, чи житлового приміщення, яке знищено або пошкоджено;

у разі ненадання управителями та виконавцями житлово-комунальних послуг на кожну житлову та/або комунальну послугу відомостей, зокрема щодо розміру цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги та плати за абонентське обслуговування і платежів за такі послуги, розміру цін на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Укрпошта вводить нові ліміти на післяплату з 1 липня

1 липня ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам будуть такими:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.

Ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку були й залишаються:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.

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