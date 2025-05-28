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ДПС оштрафувала торговців тютюном на 116 млн грн за 4 місяці 2025 року - Кравченко

Київ • УНН

 • 242 перегляди

ДПС провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами та нарахувала штрафні санкції на 116,2 млн грн. Також ініціювали вилучення тютюнової продукції на понад 20 млн грн.

ДПС оштрафувала торговців тютюном на 116 млн грн за 4 місяці 2025 року - Кравченко

У 2025 році ДПС провела 6,5 тис. перевірок торгівлі тютюном та нарахувала 116,2 млн грн штрафів.  Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

За чотири місяці 2025 року ДПС провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За їх результатами нарахували штрафні санкції на 116,2 млн грн. Це на 87,7% більше, ніж торік

- повідомив Кравченко.

Він зазначив, що крім того, ініціювали вилучення тютюнової продукції на понад 20 млн грн.

Показові кейси:

  • на Житомирщині під час перевірки магазинів, що належать одному з ФОП, встановили численні факти продажу тютюнових виробів без використання РРО/ПРРО. Підприємець отримав штраф – понад 600 тис. грн;
    • на Хмельниччині ДПС спільно з правоохоронцями викрили осіб, які незаконно виробляли і продавали цигарки. Цих порушників очікує штраф у розмірі майже 900 тис. гривень.

      Штрафи – це не лише про покарання. Наше завдання – реалізовувати не точкові заходи, а системно протидіяти тіньовому обігу підакцизної продукції

      - йдеться у повідомленні.

      Насамперед йдеться про попередження схем ухилення від сплати податків та створення рівних умов роботи для всіх учасників ринку.

      Ще одна важлива історія у боротьбі з тіньовим ринком – партнерство з громадянами. Тому закликаємо усіх, хто знає про порушення, повідомляти до ДПС. Належну реакцію ми гарантуємо

      - додав Кравченко.

      Контакти для звернень:

      Email:[email protected]

      • Електронний кабінет: cabinet.tax.gov.ua

      • Контакт-центр: 0800 501 007

      Нагадаємо

      В кінці лютого повідомлялось, що ДПС провела понад 1000 перевірок тютюнового ринку та наклала штрафи на 11+ млн грн у 2025 році. З січня 2026 року планується впровадження електронної акцизної марки для прозорості ринку.

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

      ЕкономікаКримінал та НП
      Державна податкова служба України
      Хмельницька область
      Житомирська область
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