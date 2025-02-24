Кравченко: ДПС спільно з правоохоронцями працює над зменшенням обсягів тіньового ринку тютюну
Київ • УНН
У 2025 році проведено понад 1000 перевірок тютюнового ринку та накладено штрафів на 11+ млн грн. З 2026 року планується впровадження електронної акцизної марки, тестування якої розпочнеться в березні.
ДПС провела понад 1000 перевірок тютюнового ринку та наклала штрафи на 11+ млн грн у 2025 році. З січня 2026 року планується впровадження електронної акцизної марки для прозорості ринку. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, пише УНН.
Сьогодні зустрівся з представниками асоціації "Укртютюн" та компаній- виробників продукції, що входять до мережі відомих міжнародних компаній. Головні теми: боротьба з нелегальним виробництвом і обігом тютюнових виробів та запровадження електронної акцизної марки,
За оцінками експертів, тіньовий ринок тютюну нині сягає 12,6%. Це не лише колосальні втрати бюджету, а й нерівні умови для легальних виробників. Одні добросовісно сплачують податки, інші – надають перевагу контрабанді, підробкам та корупційним схемам.
ДПС разом з правоохоронцями активно працює над зменшенням обсягів тіньового ринку.
Лише з початку 2025 року:
- провели 1069 перевірок у сфері обігу тютюнових виробів
- наклали 11+ млн грн фінансових санкцій
- скасували дію 312 ліцензій, з них 167 – за відсутність за місцем діяльності
- вилучили нелегальної продукції на 2,6 млн грн.
ДПС продовжить перевірки у місцях, де зафіксовано порушення ліцензійних умов.
Також говорили про введення електронної акцизної марки. Це важливий крок для прозорості ринку. Однак виробники побоюються, що система не буде готова до повноцінного старту з січня 2026 рок,
"У березні стартує тестування нововведення. Воно покаже реальну готовність ринку до переходу на електронну акцизну марку. Однак вже сьогодні спільно напрацьовуватимемо відповідні підзаконні акти, зокрема порядок маркування пачок", - резюмував Кравченко.
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