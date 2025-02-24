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Кравченко: ДПС спільно з правоохоронцями працює над зменшенням обсягів тіньового ринку тютюну

Київ • УНН

 • 19462 перегляди

У 2025 році проведено понад 1000 перевірок тютюнового ринку та накладено штрафів на 11+ млн грн. З 2026 року планується впровадження електронної акцизної марки, тестування якої розпочнеться в березні.

ДПС провела понад 1000 перевірок тютюнового ринку та наклала штрафи на 11+ млн грн у 2025 році. З січня 2026 року планується впровадження електронної акцизної марки для прозорості ринку. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, пише УНН.

Сьогодні зустрівся з представниками асоціації "Укртютюн" та компаній- виробників продукції, що входять до мережі відомих міжнародних компаній. Головні теми: боротьба з нелегальним виробництвом і обігом тютюнових виробів та запровадження електронної акцизної марки,

- йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, тіньовий ринок тютюну нині сягає 12,6%. Це не лише колосальні втрати бюджету, а й нерівні умови для легальних виробників. Одні добросовісно сплачують податки, інші – надають перевагу контрабанді, підробкам та корупційним схемам.

ДПС разом з правоохоронцями активно працює над зменшенням обсягів тіньового ринку.

Лише з початку 2025 року:

  • провели 1069 перевірок у сфері обігу тютюнових виробів
    • наклали 11+ млн грн фінансових санкцій
      • скасували дію 312 ліцензій, з них 167 – за відсутність за місцем діяльності
        • вилучили нелегальної продукції на 2,6 млн грн.

          ДПС продовжить перевірки у місцях, де зафіксовано порушення ліцензійних умов.

          Також говорили про введення електронної акцизної марки. Це важливий крок для прозорості ринку. Однак виробники побоюються, що система не буде готова до повноцінного старту з січня 2026 рок,

          - додав Кравчеко.

          "У березні стартує тестування нововведення. Воно покаже реальну готовність ринку до переходу на електронну акцизну марку. Однак вже сьогодні спільно напрацьовуватимемо відповідні підзаконні акти, зокрема порядок маркування пачок", - резюмував Кравченко.

          Кравченко зустрівся з представниками бізнесу Львівщини: обговорили блокування податкових накладних20.02.25, 16:52 • 30776 переглядiв

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          ЕкономікаПолітика

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