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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кравченко: ГНС совместно с правоохранителями работает над уменьшением объемов теневого рынка табака

Кравченко: ГНС совместно с правоохранителями работает над уменьшением объемов теневого рынка табака

Киев  •  УНН

 • 5687 просмотра

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В 2025 году проведено более 1000 проверок табачного рынка и наложено штрафов на 11+ млн грн. С 2026 года планируется внедрение электронной акцизной марки, тестирование которой начнется в марте.

ГНС провела более 1000 проверок табачного рынка и наложила штрафы на 11+ млн грн в 2025 году. С января 2026 года планируется внедрение электронной акцизной марки для прозрачности рынка. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, пишет УНН.

Сегодня встретился с представителями ассоциации "Укртютюн" и компаний-производителей продукции, входящих в сеть известных международных компаний. Главные темы: борьба с нелегальным производством и оборотом табачных изделий и внедрение электронной акцизной марки,

- говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, теневой рынок табака сейчас достигает 12,6%. Это не только колоссальные потери бюджета, но и неравные условия для легальных производителей. Одни добросовестно платят налоги, другие - предпочитают контрабанду, подделки и коррупционные схемы.

ГНС вместе с правоохранителями активно работает над уменьшением объемов теневого рынка.

Только с начала 2025 года:

  • провели 1069 проверок в сфере оборота табачных изделий
    • наложили 11+ млн грн финансовых санкций
      • отменили действие 312 лицензий, из них 167 - за отсутствие по месту деятельности
        • изъяли нелегальной продукции на 2,6 млн грн.

          ГНС продолжит проверки в местах, где зафиксировано нарушение лицензионных условий.

          Также говорили о введении электронной акцизной марки. Это важный шаг для прозрачности рынка. Однако производители опасаются, что система не будет готова к полноценному старту с января 2026 года,

          - добавил Кравчеко.

          "В марте стартует тестирование нововведения. Оно покажет реальную готовность рынка к переходу на электронную акцизную марку. Однако уже сегодня совместно будем нарабатывать соответствующие подзаконные акты, в частности порядок маркировки пачек", - резюмировал Кравченко.

          Кравченко встретился с представителями бизнеса Львовщины: обсудили блокировку налоговых накладных20.02.25, 16:52 • 30543 просмотра

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

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