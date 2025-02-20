Кравченко встретился с представителями бизнеса Львовщины: обсудили блокировку налоговых накладных

Глава ГНС Украины Руслан Кравченко встретился с представителями бизнеса Львовщины. На встрече обсудили блокировку налоговых накладных и внесение предприятий в категорию рисковых, а также сокращение количества налоговых инспекций и повышение функциональности Электронного кабинета налогоплательщика. Об этом Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Сегодня с командой работаю на Львовщине. Живая атмосфера и конструктивный диалог в течение более двух часов. Более 130 представителей бизнеса, бизнес-ассоциаций и общественных организаций присоединились к обсуждению актуальных вопросов. Благодарен начальнику Львовской ОВА Максиму Козицкому, который принял участие во встрече. Львовщина имеет 225 тысяч налогоплательщиков, и проблемы, с которыми сталкивается бизнес и на которые жалуется, остаются неизменными - написал Кравченко.

Он отметил, что во всех регионах по его поручению в управлениях ГНС уже работают консультационные центры, предоставляющие комплексную помощь плательщикам.

Всего их 29, и их консультации пользуются спросом. Например, только на Львовщине чуть больше, чем за 1,5 недели разблокировано 3835 налоговых накладных. Мы стремимся максимально помогать. Но если кто-то, например, будет регистрировать памперсы, а на выходе - зерно, будем блокировать. Всего с начала года количество заблокированных накладных сократилось до 0,44%, почти 9 тыс. предприятий выведены из перечня рисковых - добавил Кравченко.

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По его словам, во время каждой встречи слышит от бизнеса предложения о необходимости внесения изменений в определение критериев отнесения предприятий к клубу белого бизнеса и отметил, что уже идет работа над этим. Также был обсужден ряд других вопросов: сокращение количества налоговых инспекций и проблемы, возникшие из-за этого; налоговые проверки; повышение функциональности Электронного кабинета налогоплательщика.

Многие предприниматели жалуются на трудности не из-за налоговой, а из-за частых и противоречивых порой изменений в законодательство. Поэтому, уверен, что и законодателям надо поработать над этим, чтобы облегчить ведение бизнеса в Украине - резюмировал Кравченко.

Напомним

Глава налоговой Руслан Кравченко ввел регулярные встречи с представителями бизнеса. Среди насущных вопросов, которые подняли предприниматели, было, в частности, блокирование налоговых накладных и предоставление статуса рисковых предприятиям, невыполнение судебных решений. Для решения этого вопроса председатель ГНС инициировал создание при каждом региональном управлении службы консультативного центра. Среди ближайших задач, которые также обозначил Кравченко обновление кадрового состава ГНС, повышение качества админуслуг и разрушение "схем", изменение ситуации с выполнением судебных решений, активная коммуникация с бизнесом.