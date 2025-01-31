Голова ДПС Кравченко відповів тим, хто вболівав за його "провал": план за січень перевиконано
Київ • УНН
Державна податкова служба виконала план доходів на січень на 114,8%, зібравши 76,1 млрд грн до держбюджету. Відшкодування ПДВ зросло в 1,6 раза порівняно з минулим роком.
Показники доходів на січень виконано на 114,8%. Загалом до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 76,1 млрд грн. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає УНН.
Підсумки січня: спойлер – план перевиконано! Всі, хто вболівав за "провал" мене як нового керівника ДПС – можете розслабитись. Ніхто і нічого не провалив. Станом на 19:00 показники доходів на січень виконано на 114,8%. І це при тому, що відшкодування ПДВ у 1,6 раза більше фактичного відшкодування у січні 2024 року
Він зазначив, що загалом до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються ДПС, надійшло 76,1 млрд грн.
"Це додатково 9,8 млрд грн до встановлених Мінфіном показників. У порівнянні до січня 2024 року це плюс 15,1 млрд грн або плюс 24,8%. Дякую платникам податків!" - повідомив Кравченко.
Кравченко навів основні показники:
• Відшкодування ПДВ – 15,5 млрд грн. А це на 5,7 млрд грн або у 1,6 раза більше фактичного відшкодування у січні 2024 року.
• Значне перевиконання із ПДВ. Додатково надійшло 4,0 млрд грн ПДВ ( +11,8%).
• Перевиконання акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів склало понад 2,0 млрд грн (+28,0% до плану)
Крім того, у січні зменшився показник блокування податкових накладних. Наразі по Україні він становить 0,5%. Також майже 5,5 тисяч субʼєктів господарювання виведені з переліку ризикових. Хтось казав, що виконання плану – не першочергове завдання ДПС. Можливо, для когось і ні. Але для країни, особливо в умовах війни – це критично важливо. Бо це гроші на виконання програм держбюджету, наші найкращі ЗСУ, медицину, освіту, зарплати та пенсії
Підсумовуючи голова Державної податкової служби порадив залишити при собі весь хейт щодо першочерговості збору податків та перевиконання плану.
Кравченко окреслив наступні плани:
• продовжуємо оновлення кадрового складу ДПС
• підвищуємо якість адміністрування податків та руйнуємо "схеми"
• змінюємо ситуацію з виконанням судових рішень
• працюємо над обґрунтованим зменшенням показника блокування податкових накладних та надання статусу ризикових підприємствам
• активно і комунікуємо з бізнесом
"Зміни триватимуть, навіть попри те, що це комусь не подобається. Всім критикам пораджу знайти собі цікавіше хобі, ніж передбачати мої невдачі", - написав Кравченко.
Доповнення
Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко заявив, що над зміною ситуації із блокуванням податкових накладних вже працюють.
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