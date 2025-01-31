Голова ДПС Кравченко відповів тим, хто вболівав за його "провал": план за січень перевиконано

Показники доходів на січень виконано на 114,8%. Загалом до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 76,1 млрд грн. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає УНН.

Підсумки січня: спойлер – план перевиконано! Всі, хто вболівав за "провал" мене як нового керівника ДПС – можете розслабитись. Ніхто і нічого не провалив. Станом на 19:00 показники доходів на січень виконано на 114,8%. І це при тому, що відшкодування ПДВ у 1,6 раза більше фактичного відшкодування у січні 2024 року

Він зазначив, що загалом до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються ДПС, надійшло 76,1 млрд грн.

"Це додатково 9,8 млрд грн до встановлених Мінфіном показників. У порівнянні до січня 2024 року це плюс 15,1 млрд грн або плюс 24,8%. Дякую платникам податків!" - повідомив Кравченко.

Кравченко навів основні показники:

• Відшкодування ПДВ – 15,5 млрд грн. А це на 5,7 млрд грн або у 1,6 раза більше фактичного відшкодування у січні 2024 року.

• Значне перевиконання із ПДВ. Додатково надійшло 4,0 млрд грн ПДВ ( +11,8%).

• Перевиконання акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів склало понад 2,0 млрд грн (+28,0% до плану)

Крім того, у січні зменшився показник блокування податкових накладних. Наразі по Україні він становить 0,5%. Також майже 5,5 тисяч субʼєктів господарювання виведені з переліку ризикових. Хтось казав, що виконання плану – не першочергове завдання ДПС. Можливо, для когось і ні. Але для країни, особливо в умовах війни – це критично важливо. Бо це гроші на виконання програм держбюджету, наші найкращі ЗСУ, медицину, освіту, зарплати та пенсії