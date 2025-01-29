Голова ДПС Кравченко попередив бізнес, що ухилятися від сплати податків чи працювати "в тіні" не вийде
Київ • УНН
Руслан Кравченко провів зустріч з представниками бізнесу у новому форматі відкритого діалогу. Очільник ДПС наголосив на неможливості ухилення від сплати податків та роботи "в тіні".
Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко відповів тим, хто думає, що можна ухилятися від сплати податків чи працювати "в тіні" - "не вийде", передає УНН.
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Кравченко сьогодні зустрівся з понад 50 представниками великого, середнього та малого бізнесу, а також їх обʼєднань. Це новий формат відкритого діалогу між ДПС і підприємцями. Серед іншого - представники бізнесу озвучили топ-проблеми, з якими доводиться стикатися.
За словами глави ДПС, одне з питань – антикорупційна складова.
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"Деколи чую, що податківці від когось щось вимагають. Але, щоб цього не було, треба звертатися до правоохоронців, писати заяви, щоб всі факти належно документувати і притягати винних до відповідальності", - зазначив Кравченко.
Разом з тим, голова ДПС звернувся до тих, хто думає, що можна ухилятися від сплати податків чи працювати "в тіні".
"Аналогічна ситуація з тими, хто думає, що можна ухилятися від сплати податків чи працювати "в тіні". Так не вийде. Рівні, законодавчо передбачені правила роботи для всіх", - резюмував Кравченко.
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