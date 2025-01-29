Глава ГНС Кравченко предупредил бизнес, что уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени" не получится
Киев • УНН
Руслан Кравченко провел встречу с представителями бизнеса в новом формате открытого диалога. Глава ГНС подчеркнул невозможность уклонения от уплаты налогов и работы "в тени".
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко ответил тем, кто думает, что можно уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени" - "не получится", передает УНН.
Детали
Кравченко сегодня встретился с более 50 представителями крупного, среднего и малого бизнеса, а также их объединений. Это новый формат открытого диалога между ГНС и предпринимателями. Среди прочего - представители озвучили топ-проблемы, с которыми приходится сталкиваться.
По словам главы ГНС, один из вопросов - антикоррупционная составляющая.
Глава ГНС дал новое поручение по исполнению судебных решений: что изменится для бизнеса29.01.25, 17:30 • 10891 просмотр
"Иногда слышу, что налоговики от кого-то что-то требуют. Но, чтобы этого не было, надо обращаться к правоохранителям, писать заявления, чтобы все факты должным образом документировать и привлекать виновных к ответственности", - отметил Кравченко.
Вместе с тем, глава ГНС обратился к тем, кто думает, что можно уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени".
"Аналогичная ситуация с теми, кто думает, что можно уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени". Так не получится. Равные, законодательно предусмотренные правила работы для всех", - резюмировал Кравченко.
Глава ГНС дал новое поручение по исполнению судебных решений: что изменится для бизнеса29.01.25, 17:30 • 10891 просмотр