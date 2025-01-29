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Глава ГНС Кравченко предупредил бизнес, что уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени" не получится

Глава ГНС Кравченко предупредил бизнес, что уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени" не получится

Киев  •  УНН

 • 8736 просмотра

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Руслан Кравченко провел встречу с представителями бизнеса в новом формате открытого диалога. Глава ГНС подчеркнул невозможность уклонения от уплаты налогов и работы "в тени".

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко ответил тем, кто думает, что можно уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени" - "не получится", передает УНН.

Детали

Кравченко сегодня встретился с более 50 представителями крупного, среднего и малого бизнеса, а также их объединений. Это новый формат открытого диалога между ГНС и предпринимателями. Среди прочего - представители озвучили топ-проблемы, с которыми приходится сталкиваться.

По словам главы ГНС, один из вопросов - антикоррупционная составляющая.

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"Иногда слышу, что налоговики от кого-то что-то требуют. Но, чтобы этого не было, надо обращаться к правоохранителям, писать заявления, чтобы все факты должным образом документировать и привлекать виновных к ответственности", - отметил Кравченко.

Вместе с тем, глава ГНС обратился к тем, кто думает, что можно уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени".

"Аналогичная ситуация с теми, кто думает, что можно уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени". Так не получится. Равные, законодательно предусмотренные правила работы для всех", - резюмировал Кравченко.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика

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