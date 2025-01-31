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Глава ГНС ​​Кравченко ответил тем, кто болел за его "провал": план за январь перевыполнен

Глава ГНС ​​Кравченко ответил тем, кто болел за его "провал": план за январь перевыполнен

Киев  •  УНН

 • 6241 просмотра

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Государственная налоговая служба выполнила план доходов на январь на 114,8%, собрав 76,1 млрд грн в госбюджет. Возмещение НДС выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

Показатели доходов на январь выполнены на 114,8%. Всего в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролируются Государственной налоговой службой, поступило 76,1 млрд грн. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Итоги января: спойлер - план перевыполнен! Все, кто болел за "провал" меня как нового руководителя ГНС - можете расслабиться. Никто и ничего не провалил. По состоянию на 19:00 показатели доходов на январь выполнены на 114,8%. И это при том, что возмещение НДС в 1,6 раза больше фактического возмещения в январе 2024 года 

- написал Кравченко.

Он отметил, что в целом в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 76,1 млрд грн.

"Это дополнительно 9,8 млрд грн к установленным Минфином показателям. По сравнению с январем 2024 года это плюс 15,1 млрд грн или плюс 24,8%. Спасибо налогоплательщикам!" - сообщил Кравченко.

Кравченко привел основные показатели:

- Возмещение НДС - 15,5 млрд грн. А это на 5,7 млрд грн или в 1,6 раза больше фактического возмещения в январе 2024 года.

- Значительное перевыполнение по НДС. Дополнительно поступило 4,0 млрд грн НДС (+11,8%).

- Перевыполнение акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров составило более 2,0 млрд грн (+28,0% к плану)

Кроме того, в январе уменьшился показатель блокировки налоговых накладных. Сейчас по Украине он составляет 0,5%. Также почти 5,5 тысяч субъектов хозяйствования выведены из перечня рисковых. Кто-то говорил, что выполнение плана - не первоочередная задача ГНС. Возможно, для кого-то и нет. Но для страны, особенно в условиях войны - это критически важно. Потому что это деньги на выполнение программ госбюджета, наши лучшие ВСУ, медицину, образование, зарплаты и пенсии 

- заявил Кравченко.

Подытоживая председатель Государственной налоговой службы посоветовал оставить при себе весь хейт относительно первоочередности сбора налогов и перевыполнения плана.

Кравченко очертил следующие планы:

- продолжаем обновление кадрового состава ГНС

- повышаем качество администрирования налогов и разрушаем "схемы"

- меняем ситуацию с исполнением судебных решений

- работаем над обоснованным уменьшением показателя блокировки налоговых накладных и предоставления статуса рисковых предприятиям

- активно и коммуницируем с бизнесом

"Изменения будут продолжаться, даже несмотря на то, что это кому-то не нравится. Всем критикам посоветую найти себе более интересное хобби, чем предсказывать мои неудачи", - написал Кравченко.

Дополнение

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко заявил, что над изменением ситуации с блокировкой налоговых накладных уже работают. 

Глава ГНС Кравченко предупредил бизнес, что уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени" не получится29.01.25, 17:43 • 32082 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
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