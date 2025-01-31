Глава ГНС Кравченко ответил тем, кто болел за его "провал": план за январь перевыполнен
Киев • УНН
Государственная налоговая служба выполнила план доходов на январь на 114,8%, собрав 76,1 млрд грн в госбюджет. Возмещение НДС выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.
Показатели доходов на январь выполнены на 114,8%. Всего в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролируются Государственной налоговой службой, поступило 76,1 млрд грн. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Итоги января: спойлер - план перевыполнен! Все, кто болел за "провал" меня как нового руководителя ГНС - можете расслабиться. Никто и ничего не провалил. По состоянию на 19:00 показатели доходов на январь выполнены на 114,8%. И это при том, что возмещение НДС в 1,6 раза больше фактического возмещения в январе 2024 года
Он отметил, что в целом в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 76,1 млрд грн.
"Это дополнительно 9,8 млрд грн к установленным Минфином показателям. По сравнению с январем 2024 года это плюс 15,1 млрд грн или плюс 24,8%. Спасибо налогоплательщикам!" - сообщил Кравченко.
Кравченко привел основные показатели:
- Возмещение НДС - 15,5 млрд грн. А это на 5,7 млрд грн или в 1,6 раза больше фактического возмещения в январе 2024 года.
- Значительное перевыполнение по НДС. Дополнительно поступило 4,0 млрд грн НДС (+11,8%).
- Перевыполнение акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров составило более 2,0 млрд грн (+28,0% к плану)
Кроме того, в январе уменьшился показатель блокировки налоговых накладных. Сейчас по Украине он составляет 0,5%. Также почти 5,5 тысяч субъектов хозяйствования выведены из перечня рисковых. Кто-то говорил, что выполнение плана - не первоочередная задача ГНС. Возможно, для кого-то и нет. Но для страны, особенно в условиях войны - это критически важно. Потому что это деньги на выполнение программ госбюджета, наши лучшие ВСУ, медицину, образование, зарплаты и пенсии
Подытоживая председатель Государственной налоговой службы посоветовал оставить при себе весь хейт относительно первоочередности сбора налогов и перевыполнения плана.
Кравченко очертил следующие планы:
- продолжаем обновление кадрового состава ГНС
- повышаем качество администрирования налогов и разрушаем "схемы"
- меняем ситуацию с исполнением судебных решений
- работаем над обоснованным уменьшением показателя блокировки налоговых накладных и предоставления статуса рисковых предприятиям
- активно и коммуницируем с бизнесом
"Изменения будут продолжаться, даже несмотря на то, что это кому-то не нравится. Всем критикам посоветую найти себе более интересное хобби, чем предсказывать мои неудачи", - написал Кравченко.
Дополнение
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко заявил, что над изменением ситуации с блокировкой налоговых накладных уже работают.
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