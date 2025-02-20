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Кравченко зустрівся з представниками бізнесу Львівщини: обговорили блокування податкових накладних

Кравченко зустрівся з представниками бізнесу Львівщини: обговорили блокування податкових накладних

Київ • УНН

 • 30776 перегляди

Руслан Кравченко провів зустріч з 130 представниками бізнесу Львівської області щодо блокування податкових накладних. На Львівщині за 1,5 тижні розблоковано 3835 накладних, а з початку року 9 тис. підприємств виведено з ризикових.

Голова ДПС України Руслан Кравченко зустрівся з представниками бізнесу Львівщини. На зустрічі обговорили блокування податкових накладних та внесення підприємств до категорії ризикових, а також скорочення кількості податкових інспекцій та підвищення функціональності Електронного кабінету платника податків. Про це Кравченко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Сьогодні з командою працюю на Львівщині. Жива атмосфера та конструктивний діалог протягом понад двох годин. Більше 130 представників бізнесу, бізнес-асоціацій та громадських організацій долучилися до обговорення найактуальніших питань. Вдячний начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, який взяв участь у зустрічі. Львівщина має 225 тисяч платників податків, і проблеми, з якими стикається бізнес і на які скаржиться, залишаються незмінними 

- написав Кравченко.

Він зазначив, що в усіх регіонах за його дорученням в управліннях ДПС вже працюють консультаційні центри, які надають комплексну допомогу платникам.

Загалом їх 29. І їх консультації користуються попитом. Наприклад, лише на Львівщині трохи більше, ніж за 1,5 тижні розблоковано 3835 податкових накладних. Ми прагнемо максимально допомагати. Але якщо хтось, наприклад, буде реєструвати памперси, а на виході – зерно, будемо блокувати. Загалом з початку року кількість заблокованих накладних скоротилася до 0,44%, майже 9 тис. підприємств виведені з переліку ризикових 

- додав Кравченко.

Кравченко обговорив покращення податкового середовища з дипломатами 16 країн18.02.25, 17:10 • 33823 перегляди

За його словами, під час кожної зустрічі чує від бізнесу пропозиції щодо необхідності внесення змін до визначення критеріїв віднесення підприємств до клубу білого бізнесу та наголосив, що вже йде робота над цим. Також було обговорено низку інших питань: скорочення кількості податкових інспекцій та проблеми, які виникли через це; податкові перевірки; підвищення функціональності Електронного кабінету платника податків.

Чимало підприємців скаржаться на труднощі не через податкову, а через часті та суперечливі часом зміни до законодавства. Тож, впевнений, що і законодавцям треба попрацювати над цим, аби полегшити ведення бізнесу в Україні 

- резюмував Кравченко.  

Нагадаємо

Голова податкової Руслан Кравченко запровадив регулярні зустрічі з представниками бізнесу. Серед нагальних питань, які підняли підприємці, було, зокрема, блокування податкових накладних та надання статусу ризикових підприємствам, невиконання судових рішень. Для вирішення цього питання голова ДПС ініціював створення при кожному регіональному управлінні служби консультативного центру. Серед найближчих завдань, які також окреслив Кравченко оновлення кадрового складу ДПС, підвищення якості адмінпослуг та руйнування "схем", зміна ситуації з виконанням судових рішень, активна комунікація з бізнесом.   

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів

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