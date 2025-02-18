Кравченко обговорив покращення податкового середовища з дипломатами 16 країн

Голова ДПС України Руслан Кравченко зустрівся з дипломатами 16 країн для обговорення покращення податкового середовища, зниження блокування податкових накладних та інтеграції ІТ-систем з ЄС. Велику увагу приділили боротьбі з ухиленням від сплати податків та відшкодуванню ПДВ. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Сьогодні зустрівся з послами та представниками дипломатичних установ 16 країн світу: Бельгії, Великої Британії, Іспанії, Кіпру, Латвії, Литви, Норвегії, Румунії, США, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Японії - написав Кравченко.

Він додав, що у фокусі дискусії – ключові виклики та можливості для покращення податкового середовища в Україні, підвищення ефективності механізмів адміністрування податків, підтримка бізнесу.

Голова ДПС України зазначив, що для покращення податкової системи необхідний комплексний підхід та реалізація конкретних кроків. Він повідомив, що було запроваджено постійний діалог з бізнесом для вирішення проблем платників податків, що вже призвело до позитивних змін, зокрема у зменшенні кількості заблокованих податкових накладних та суб’єктів, які віднесені до ризикових. Також триває реформа податкового адміністрування, з акцентом на автоматизацію та цифровізацію процесів.

Щоб податкова не сприймалася автоматично як ворог: Кравченко обговорив з бізнес-асоціаціями зміни в роботі ДПС

Працюємо над інтеграцією ІТ-систем ДПС з системами ЄС – вже маємо Меморандум з Естонським податковим і митним департаментом (ETCB) щодо обміну досвіду в цьому напрямку - зазначив Кравченко.

Крім того, активно посилюється боротьба з ухиленням від сплати податків і тіньовими схемами за співпраці з правоохоронними органами та Держфінмоніторингом, а також важливість ефективного обміну інформацією між іноземними компетентними органами.

Серед інших обговорених питань були забезпечення надходжень до бюджету, виконання судових рішень та сплата податків цифровими компаніями-нерезидентами. Кравченко також повідомив, що в січні 2025 року відшкодування ПДВ було на 1,6 рази більше, ніж у січні 2024 року, і робота над збереженням цієї тенденції триває.

Нагадаємо

Голова податкової Руслан Кравченко запровадив регулярні зустрічі з представниками бізнесу. Серед нагальних питань, які підняли підприємці, було, зокрема, блокування податкових накладних та надання статусу ризикових підприємствам, невиконання судових рішень. Для вирішення цього питання голова ДПС ініціював створення при кожному регіональному управлінні служби консультативного центру.

Серед найближчих завдань, які також окреслив Кравченко, оновлення кадрового складу ДПС, підвищення якості адмінпослуг та руйнування "схем", зміна ситуації з виконанням судових рішень, активна комунікація з бізнесом.