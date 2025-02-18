Кравченко обговорив покращення податкового середовища з дипломатами 16 країн

ukenru
15 березня, 19:03 • 119811 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179863 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145095 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136986 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116380 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107409 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102811 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140017 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133814 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128010 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 26303 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 27548 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 37527 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 24850 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 26347 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140020 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139030 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273202 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302089 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 4385 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53557 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110916 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133818 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116283 перегляди
Актуальне
Кравченко обговорив покращення податкового середовища з дипломатами 16 країн

Кравченко обговорив покращення податкового середовища з дипломатами 16 країн

Київ • УНН

 • 33823 перегляди

Руслан Кравченко провів зустріч з дипломатами для обговорення покращення податкового середовища та інтеграції з ЄС. Серед ключових тем - зниження блокування податкових накладних та відшкодування ПДВ.

Голова ДПС України Руслан Кравченко зустрівся з дипломатами 16 країн для обговорення покращення податкового середовища, зниження блокування податкових накладних та інтеграції ІТ-систем з ЄС. Велику увагу приділили боротьбі з ухиленням від сплати податків та відшкодуванню ПДВ. Про це він написав у Facebook, передає УНН

Сьогодні зустрівся з послами та представниками дипломатичних установ 16 країн світу: Бельгії, Великої Британії, Іспанії, Кіпру, Латвії, Литви, Норвегії, Румунії, США, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Японії 

- написав Кравченко.

Він додав, що у фокусі дискусії – ключові виклики та можливості для покращення податкового середовища в Україні, підвищення ефективності механізмів адміністрування податків, підтримка бізнесу.

Голова ДПС України зазначив, що для покращення податкової системи необхідний комплексний підхід та реалізація конкретних кроків. Він повідомив, що було запроваджено постійний діалог з бізнесом для вирішення проблем платників податків, що вже призвело до позитивних змін, зокрема у зменшенні кількості заблокованих податкових накладних та суб’єктів, які віднесені до ризикових. Також триває реформа податкового адміністрування, з акцентом на автоматизацію та цифровізацію процесів.

Щоб податкова не сприймалася автоматично як ворог: Кравченко обговорив з бізнес-асоціаціями зміни в роботі ДПС06.02.25, 20:18 • 30031 перегляд

Працюємо над інтеграцією ІТ-систем ДПС з системами ЄС – вже маємо Меморандум з Естонським податковим і митним департаментом (ETCB) щодо обміну досвіду в цьому напрямку 

- зазначив Кравченко.

Крім того, активно посилюється боротьба з ухиленням від сплати податків і тіньовими схемами за співпраці з правоохоронними органами та Держфінмоніторингом, а також важливість ефективного обміну інформацією між іноземними компетентними органами.

Серед інших обговорених питань були забезпечення надходжень до бюджету, виконання судових рішень та сплата податків цифровими компаніями-нерезидентами. Кравченко також повідомив, що в січні 2025 року відшкодування ПДВ було на 1,6 рази більше, ніж у січні 2024 року, і робота над збереженням цієї тенденції триває.

Нагадаємо

Голова податкової Руслан Кравченко запровадив регулярні зустрічі з представниками бізнесу. Серед нагальних питань, які підняли підприємці, було, зокрема, блокування податкових накладних та надання статусу ризикових підприємствам, невиконання судових рішень. Для вирішення цього питання голова ДПС ініціював створення при кожному регіональному управлінні служби консультативного центру.

Серед найближчих завдань, які також окреслив Кравченко, оновлення кадрового складу ДПС, підвищення якості адмінпослуг та руйнування "схем", зміна ситуації з виконанням судових рішень, активна комунікація з бізнесом.  

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ЕкономікаПолітика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
yaponiiaЯпонія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
facebookFacebook

Звернутися з питань розміщення реклами