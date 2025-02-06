Щоб податкова не сприймалася автоматично як ворог: Кравченко обговорив з бізнес-асоціаціями зміни в роботі ДПС

Як підтримати кожного платника податків, бізнес і разом зробити все, щоб податкова не сприймалася автоматично як ворог - голова Державної податкової служби Руслан Кравченко запроваджує регулярні зустрічі з бізнес-асоціаціями. Сьогодні йшлося про скорочення кількості блокування податкових накладних, виконання податковою судових рішень та "клуб білого бізнесу", передає УНН.

Запроваджуємо регулярні зустрічі з бізнес-асоціаціями. Сьогодні провів глобальну розмову з представниками 23 бізнес-спільнот, торгівельних палат та асоціацій. Зокрема, Американською торгівельною палатою в Україні, Радою бізнес-омбудсмена, Європейською бізнес асоціацією, Асоціацією платників податків, Спілкою українських підприємців. Як вони самі зазначили, це перша зустріч такого рівня з початку повномасштабної війни. Говорили про головне: як підтримати кожного платника податків, бізнес і разом зробити все, щоб податкова не сприймалася автоматично як ворог - наголосив Кравченко.

Голова ДПС вже отримав перші позитивні відгуки щодо кардинальних змін, запроваджених нашою командою у роботі ДПС.

Насамперед йдеться про ситуацію зі скороченням кількості блокування податкових накладних та віднесенням підприємств до категорії ризикових. Рухаємося до системного вирішення проблем, удосконалення функціонування СМКОР, організації роботи регіональних консультаційних центрів, які б допомагали вирішити бізнесу відповідні питання. Наступне – виконання податковою судових рішень з моменту набуття законної сили. Це принципово важливо для відновлення довіри - додав Кравченко.

Голова ДПС Кравченко попередив бізнес, що ухилятися від сплати податків чи працювати "в тіні" не вийде

Ще одне чутливе питання, за словами голови ДПС, "клуб білого бізнесу".

Часто чую нарікання, що бізнес не варто ділити на "білий" і "чорний". Є компанії, які можуть не дотягувати до формальних критеріїв, але при цьому справно платять податки. Тому будемо дискутувати і можливо змінювати системні підходи до формування такої бізнес спільноти. Правила для всіх єдині! - наголосив він.

Кравченко доручив створити консультаційні центри для вирішення проблем з податковими накладними

Окремий фокус – боротьба з тіньовим сектором, додав голова ДПС.

Ми розуміємо виклики, особливо в таких сферах, як виробництво тютюну, агросектор, продаж електроніки, а також щодо виплати зарплат у конвертах. Робота триває і тут потрібна синергія з чесним бізнесом.Запропонував асоціаціям активно долучатися до зустрічей з бізнесом в регіонах. Бо разом маємо створювати комфортні умови для кожного платника податків. Я відкритий до діалогу й прагну разом будувати чесні та прозорі правила гри - резюмував Кравченко.

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