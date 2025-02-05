Прагну виявити больові точки та ліквідувати їх: глава ДПС Кравченко провів ще одну зустріч із бізнесом

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч із представниками бізнесу Дніпропетровщини. Він наголосив, що прагне виявити больові точки, ліквідувати їх, налаштувати систему так, щоб вона працювала без збоїв. Про це Кравченко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Зустріч із бізнесом Дніпропетровщини. Сьогодні провів уже другу зустріч із підприємцями. Разом з начальником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком зустрілися з 70 представниками бізнесу області. Це реальний діалог, який дає змогу виявити проблеми та швидше знаходити рішення. Як кризовий менеджер прагну виявити больові точки, ліквідувати їх, налаштувати систему так, щоб вона працювала без збоїв. Знову почув від бізнесу про брак комунікації між податківцями та платниками

Він зазначив, що одним із головних питань вкотре стало безпідставне блокування податкових накладних та включення підприємств до переліку ризикових.

Бізнес не розуміє, чому його відносять до категорії ризикових. Ніхто не пояснює, у чому проблема та що зробити, щоб виправити ситуацію. Підприємства місяцями й навіть роками не можуть вирішити це питання. Якщо у компанії є проблеми з документами - достатньо просто подзвонити та пояснити. Бізнес буде вдячний. З представниками одного з таких познайомився під час зустрічі. Підприємство, яке створило 300 робочих місць, 1,5 року не може вийти з категорії ризикових. В чому проблема, на жаль, також не зміг пояснити керівник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Кадрові рішення будуть відповідними