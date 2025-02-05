Прагну виявити больові точки та ліквідувати їх: глава ДПС Кравченко провів ще одну зустріч із бізнесом
Київ • УНН
Голова ДПС Руслан Кравченко провів зустріч з бізнесом Дніпропетровщини щодо проблем блокування податкових накладних. До кінця тижня в усіх регіонах створять консультативні центри для вирішення питань з накладними.
Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч із представниками бізнесу Дніпропетровщини. Він наголосив, що прагне виявити больові точки, ліквідувати їх, налаштувати систему так, щоб вона працювала без збоїв. Про це Кравченко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Зустріч із бізнесом Дніпропетровщини. Сьогодні провів уже другу зустріч із підприємцями. Разом з начальником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком зустрілися з 70 представниками бізнесу області. Це реальний діалог, який дає змогу виявити проблеми та швидше знаходити рішення. Як кризовий менеджер прагну виявити больові точки, ліквідувати їх, налаштувати систему так, щоб вона працювала без збоїв. Знову почув від бізнесу про брак комунікації між податківцями та платниками
Він зазначив, що одним із головних питань вкотре стало безпідставне блокування податкових накладних та включення підприємств до переліку ризикових.
Бізнес не розуміє, чому його відносять до категорії ризикових. Ніхто не пояснює, у чому проблема та що зробити, щоб виправити ситуацію. Підприємства місяцями й навіть роками не можуть вирішити це питання. Якщо у компанії є проблеми з документами - достатньо просто подзвонити та пояснити. Бізнес буде вдячний. З представниками одного з таких познайомився під час зустрічі. Підприємство, яке створило 300 робочих місць, 1,5 року не може вийти з категорії ризикових. В чому проблема, на жаль, також не зміг пояснити керівник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Кадрові рішення будуть відповідними
За його словами, до кінця тижня, щоб уникати таких проблем, керівники усіх регіональних управлінь мають організувати консультативні центри для бізнесу, де підприємства зможуть отримати необхідну допомогу у вирішенні питання блокування накладних та виключення з переліку ризикових.
У кожному з них працюватимуть 5-10 фахівців, які надаватимуть бізнесу роз’яснення. До речі, регіональне управління на Дніпропетровщині вже оперативно організовує цю роботу. Ми впроваджуємо новий підхід, щоб надалі припинити необґрунтовані блокування. Ми вже довели, що можна перевиконувати план без збільшення блокувань накладних і без зростання кількості ризикових підприємств
Нагадаємо
Показник блокування податкових накладних в Україні знизився до 0,5%, а 5,7 тис. підприємств виключено з ризикових. ДПС створює консультаційні центри для допомоги бізнесу з питань блокування накладних.