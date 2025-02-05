Стараюсь выявить болевые точки и ликвидировать их: глава ГНС Кравченко провел еще одну встречу с бизнесом
Киев • УНН
Глава ГНС Руслан Кравченко провел встречу с бизнесом Днепропетровщины по проблемам блокировки налоговых накладных. До конца недели во всех регионах создадут консультативные центры для решения вопросов с накладными.
Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко провел встречу с представителями бизнеса Днепропетровщины. Он отметил, что стремится выявить болевые точки, ликвидировать их, настроить систему так, чтобы она работала без сбоев. Об этом Кравченко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Встреча с бизнесом Днепропетровщины. Сегодня провел уже вторую встречу с предпринимателями. Вместе с начальником Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком встретились с 70 представителями бизнеса области. Это реальный диалог, который позволяет выявить проблемы и быстрее находить решения. Как кризисный менеджер хочу выявить болевые точки, ликвидировать их, настроить систему так, чтобы она работала без сбоев. Снова услышал от бизнеса о недостатке коммуникации между налоговиками и плательщиками
Он отметил, что одним из главных вопросов в очередной раз стало безосновательное блокирование налоговых накладных и включение предприятий в перечень рисковых.
Бизнес не понимает, почему его относят к категории рисковых. Никто не объясняет, в чем проблема и что сделать, чтобы исправить ситуацию. Предприятия месяцами и даже годами не могут решить этот вопрос. Если у компании есть проблемы с документами - достаточно просто позвонить и объяснить. Бизнес будет благодарен. С представителями одного из таких познакомился во время встречи. Предприятие, которое создало 300 рабочих мест, 1,5 года не может выйти из категории рисковых. В чем проблема, к сожалению, также не смог объяснить руководитель Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Кадровые решения будут соответствующими
По его словам, до конца недели, чтобы избегать таких проблем, руководители всех региональных управлений должны организовать консультативные центры для бизнеса, где предприятия смогут получить необходимую помощь в решении вопроса блокировки накладных и исключения из перечня рисковых.
В каждом из них будут работать 5-10 специалистов, которые будут предоставлять бизнесу разъяснения. Кстати, региональное управление на Днепропетровщине уже оперативно организовывает эту работу. Мы внедряем новый подход, чтобы в дальнейшем прекратить необоснованные блокировки. Мы уже доказали, что можно перевыполнять план без увеличения блокировок накладных и без роста количества рисковых предприятий
Напомним
Показатель блокировки налоговых накладных в Украине снизился до 0,5%, а 5,7 тыс. предприятий исключены из рисковых. ГНС создает консультационные центры для помощи бизнесу по вопросам блокировки накладных.