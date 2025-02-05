Стараюсь выявить болевые точки и ликвидировать их: глава ГНС ​​Кравченко провел еще одну встречу с бизнесом

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко провел встречу с представителями бизнеса Днепропетровщины. Он отметил, что стремится выявить болевые точки, ликвидировать их, настроить систему так, чтобы она работала без сбоев. Об этом Кравченко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Встреча с бизнесом Днепропетровщины. Сегодня провел уже вторую встречу с предпринимателями. Вместе с начальником Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком встретились с 70 представителями бизнеса области. Это реальный диалог, который позволяет выявить проблемы и быстрее находить решения. Как кризисный менеджер хочу выявить болевые точки, ликвидировать их, настроить систему так, чтобы она работала без сбоев. Снова услышал от бизнеса о недостатке коммуникации между налоговиками и плательщиками - написал Кравченко.

Он отметил, что одним из главных вопросов в очередной раз стало безосновательное блокирование налоговых накладных и включение предприятий в перечень рисковых.

Бизнес не понимает, почему его относят к категории рисковых. Никто не объясняет, в чем проблема и что сделать, чтобы исправить ситуацию. Предприятия месяцами и даже годами не могут решить этот вопрос. Если у компании есть проблемы с документами - достаточно просто позвонить и объяснить. Бизнес будет благодарен. С представителями одного из таких познакомился во время встречи. Предприятие, которое создало 300 рабочих мест, 1,5 года не может выйти из категории рисковых. В чем проблема, к сожалению, также не смог объяснить руководитель Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Кадровые решения будут соответствующими - добавил Кравченко.

По его словам, до конца недели, чтобы избегать таких проблем, руководители всех региональных управлений должны организовать консультативные центры для бизнеса, где предприятия смогут получить необходимую помощь в решении вопроса блокировки накладных и исключения из перечня рисковых.

В каждом из них будут работать 5-10 специалистов, которые будут предоставлять бизнесу разъяснения. Кстати, региональное управление на Днепропетровщине уже оперативно организовывает эту работу. Мы внедряем новый подход, чтобы в дальнейшем прекратить необоснованные блокировки. Мы уже доказали, что можно перевыполнять план без увеличения блокировок накладных и без роста количества рисковых предприятий - подчеркнул председатель ГНС.

Напомним

Показатель блокировки налоговых накладных в Украине снизился до 0,5%, а 5,7 тыс. предприятий исключены из рисковых. ГНС создает консультационные центры для помощи бизнесу по вопросам блокировки накладных.