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Кравченко доручив створити консультаційні центри для вирішення проблем з податковими накладними

Київ • УНН

 • 34082 перегляди

Показник блокування податкових накладних в Україні знизився до 0,5%, а 5,7 тис. підприємств виключено з ризикових. ДПС створює консультаційні центри для допомоги бізнесу з питань блокування накладних.

З початку року показник блокування податкових накладних в Україні скоротився до 0,5%, а майже 5,7 тис. підприємств виключено з переліку ризикових. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Це перші результати змін, які впроваджує Державна податкова служба України. Адже маємо численні скарги бізнесу щодо безпідставного блокування накладних та потрапляння до категорії ризикових 

- зазначив голова ДПС.

Крім того, Кравченко додав, що вже доручив керівникам регіональних управлінь до кінця тижня організувати консультаційні центри, де бізнес отримає всю необхідну допомогу у вирішенні питання блокування накладних та виключення з переліку ризикових. 

Кравченко заявив, що у ДПС працюють над вирішенням проблеми блокування накладних29.01.25, 17:13 • 50417 переглядiв

Зокрема, у кожному центрі працюватиме 5-10 фахівців, які надаватимуть бізнесу роз’яснення щодо:

  • алгоритмів роботи СМКОР;
    • подання таблиць даних;
      • процедур виключення з переліку ризикових та розблокування накладних.

        Одна із причин блокування накладних, особливо у підприємств, які вирощують або виробляють власну продукцію, надавачів послуг - відсутність таблиці даних. Найбільше неврахованих таблиць у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій областях та Києві 

        - пояснює голова ДПС.

        Також він доручив до кінця тижня всім територіальним органам поінформувати платників про необхідність подання таблиць даних.

        Розгляд питань ризиковості має бути комплексним, тому комісії повинні ухвалювати рішення лише після всебічної оцінки діяльності платника 

        - пише Кравченко.

        Уряд затвердив нову форму податкової звітності: що зміниться у 2025 році03.02.25, 14:29 • 32299 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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