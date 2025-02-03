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Уряд затвердив нову форму податкової звітності: що зміниться у 2025 році

Київ • УНН

 • 32299 перегляди

Уряд затвердив нову форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ, змінивши періодичність подання з квартальної на щомісячну. Звітність за новою формою почне діяти з січня 2025 року.

У розрахунку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) також оновлено порядок заповнення та подання.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Деталі

В уряді України завтердили нову форму податкового розрахунку з ПДФО (податок на доходи) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

Як зазначили у Мінфіні, зміни стосуються усіх податкових агентів, - зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

У відомстві нагадали, що у 2024 році було прийнято зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану. 

Було змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.

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З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.

З 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків

Відповідні додатки викладені на сайті Міністерства фінансів України.

В уряді враховують, що зазначені зміни дозволять здійснювати більш оперативний контроль за сплатою податків та внесків.

Очікується швидке виявлення порушень і, відповідно, забезпечить своєчасне надходження коштів до державного бюджету України

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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