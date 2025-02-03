Уряд затвердив нову форму податкової звітності: що зміниться у 2025 році
Київ • УНН
Уряд затвердив нову форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ, змінивши періодичність подання з квартальної на щомісячну. Звітність за новою формою почне діяти з січня 2025 року.
У розрахунку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) також оновлено порядок заповнення та подання.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Деталі
В уряді України завтердили нову форму податкового розрахунку з ПДФО (податок на доходи) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок).
Як зазначили у Мінфіні, зміни стосуються усіх податкових агентів, - зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.
У відомстві нагадали, що у 2024 році було прийнято зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану.
Було змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.
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З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.
До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.
З 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.
Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків
Відповідні додатки викладені на сайті Міністерства фінансів України.
В уряді враховують, що зазначені зміни дозволять здійснювати більш оперативний контроль за сплатою податків та внесків.
Очікується швидке виявлення порушень і, відповідно, забезпечить своєчасне надходження коштів до державного бюджету України.
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