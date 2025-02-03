Правительство утвердило новую форму налоговой отчетности: что изменится в 2025 году
Киев • УНН
Правительство утвердило новую форму налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ, изменив периодичность представления с квартальной на ежемесячную. Отчетность по новой форме начнет действовать с января 2025 года.
В расчете налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) также обновлен порядок заполнения и представления.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Детали
В правительстве Украины завтердили новую форму налогового расчета по НДФЛ (налог на доходы) и ЕСВ (единый социальный взнос).
Как отметили в Минфине, изменения касаются всех налоговых агентов, - в частности юридических лиц и ФЛП, которые выплачивают доходы физическим лицам.
В ведомстве напомнили, что в 2024 году были приняты изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы в контексте обеспечения бюджетной сбалансированности во время военного положения.
Был изменен налоговый период для представления налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ с квартального на месячный.
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С 2025 года налоговый расчет будет подаваться ежемесячно, в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца.
До 10 февраля 2025 года отчеты за IV квартал 2024 года подаются по старой форме.
С 20 февраля 2025 года отчеты за январь 2025 года подаются по новой форме.
Новая форма отчета меняет его структуру и отныне будет включать основной расчет и несколько приложений
Соответствующие приложения выложены на сайте Министерства финансов Украины.
В правительстве учитывают, что соответствующие изменения позволят осуществлять более оперативный контроль за уплатой налогов и взносов;
Ожидается быстрое выявление нарушений и, соответственно, обеспечит своевременное поступление средств в государственный бюджет Украины.
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