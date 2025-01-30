Военные критикуют "налог на посылки": угроза обороноспособности и риски для фронта

Предложенное законодателями введение "налога на посылки" вызывает серьезное беспокойство среди военных и волонтеров. Они предостерегают, что эта инициатива может привести к задержкам в поставках критически важных материалов и компонентов для фронта и значительно усложнить логистику военных поставок.

Подполковник Юрий Кочевенко, комбат одного из подразделений ВСУ, обороняющего Украину, отмечает: "В условиях войны любые инициативы, которые усложняют поставки для армии, неприемлемы. Нам нужна максимальная гибкость в логистике, оперативность поставок, упрощение процедур. Ничего, что может помешать армии, помешать укреплению нашей обороноспособности, не должно даже фигурировать в повестке дня".

По его словам, огромная часть техники и оборудования для фронта создается волонтерами и малыми производствами, которые зависят от международных поставок комплектующих. "Это и багги самых разных модификаций, которые крайне необходимы на эвакуации раненых, подвоза БК, продовольствия и воды на позиции. Это и дроны - FPV и различные варианты "бомберов" и разведывательных дронов. И что сейчас очень остро и важно, это средства РЭБ: противник постоянно меняет частоты, на которых летают его дроны, а это требует гибкости и способности оперативно реагировать на эти изменения тем, кто нам в тылу производит эти средства", - пояснил комбат критическую необходимость быстрых безбарьерных поставок.

Одна из самых больших проблем, на которые указывают военные, - это двойное назначение многих товаров. Формально гражданские компоненты, такие как микросхемы, аккумуляторы, колеса для квадроциклов или трансформаторы, используются для создания технологий, необходимых для защиты военных. Любое осложнение их ввоза может непосредственно повлиять на боеспособность подразделений.

В условиях такой напряженной войны любое осложнение логистических цепей может иметь очень тяжелые последствия, которые измеряются, прежде всего, жизнями воинов на передовой - отмечает Кочевенко.

Он прямо называет инициативу вредной: "Я думаю, что эти деньги государство может найти в других сферах, чем те, которые могут подорвать обороноспособность Украины".

Экономические эксперты также высказывают сомнения относительно целесообразности "налога на посылки". По оценкам Олега Пендзина, ликвидация коррупционных схем на таможне могла бы принести бюджету до 170 млрд грн в год - это значительно больше, чем потенциальные поступления от нового налога. Кроме того, он отмечает, что авторам инициативы не удалось представить обоснованных расчетов его эффективности для бюджета.

Журналист-расследователь Евгений Плинский прямо указывает, что истинная цель "налога на посылки" - лоббирование интересов крупных импортеров и ритейлеров, которые хотят вытеснить с рынка прямые международные закупки, навязывая украинцам те же товары втридорога.

Таким образом, военные, волонтеры и экономисты сходятся в одном: введение "налога на посылки" несет значительно больше рисков, чем потенциальной выгоды, и может создать критические препятствия для обороноспособности страны.