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Кравченко поручил создать консультационные центры для решения проблем с налоговыми накладными

Кравченко поручил создать консультационные центры для решения проблем с налоговыми накладными

Киев  •  УНН

 • 1561 просмотра

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Показатель блокировки налоговых накладных в Украине снизился до 0,5%, а 5,7 тыс. предприятий исключены из рисковых. ГНС создает консультационные центры для помощи бизнесу по вопросам блокировки накладных.

С начала года показатель блокировки налоговых накладных в Украине сократился до 0,5%, а почти 5,7 тыс. предприятий исключены из перечня рисковых. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Это первые результаты изменений, которые внедряет Государственная налоговая служба Украины. Ведь есть многочисленные жалобы бизнеса относительно безосновательного блокирования накладных и попадания в категорию рисковых 

- отметил председатель ГНС.

Кроме того, Кравченко добавил, что уже поручил руководителям региональных управлений до конца недели организовать консультационные центры, где бизнес получит всю необходимую помощь в решении вопроса блокировки накладных и исключения из перечня рисковых. 

Кравченко заявил, что в ГНС работают над решением проблемы блокировки накладных29.01.25, 17:13 • 50021 просмотр

В частности, в каждом центре будет работать 5-10 специалистов, которые будут предоставлять бизнесу разъяснения по:

  • алгоритмов работы СМКОР;
    • представление таблиц данных;
      • процедур исключения из перечня рисковых и разблокировки накладных.

        Одна из причин блокировки накладных, особенно у предприятий, которые выращивают или производят собственную продукцию, поставщиков услуг - отсутствие таблицы данных. Больше всего неучтенных таблиц в Днепропетровской, Киевской, Винницкой областях и Киеве 

        - объясняет председатель ГНС.

        Также он поручил до конца недели всем территориальным органам проинформировать плательщиков о необходимости представления таблиц данных.

        Рассмотрение вопросов рисковости должно быть комплексным, поэтому комиссии должны принимать решение только после всесторонней оценки деятельности плательщика 

        - пишет Кравченко.

        Правительство утвердило новую форму налоговой отчетности: что изменится в 2025 году03.02.25, 14:29 • 30134 просмотра

        Алина Волянская

        Алина Волянская

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