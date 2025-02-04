Кравченко поручил создать консультационные центры для решения проблем с налоговыми накладными

С начала года показатель блокировки налоговых накладных в Украине сократился до 0,5%, а почти 5,7 тыс. предприятий исключены из перечня рисковых. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Это первые результаты изменений, которые внедряет Государственная налоговая служба Украины. Ведь есть многочисленные жалобы бизнеса относительно безосновательного блокирования накладных и попадания в категорию рисковых

Кроме того, Кравченко добавил, что уже поручил руководителям региональных управлений до конца недели организовать консультационные центры, где бизнес получит всю необходимую помощь в решении вопроса блокировки накладных и исключения из перечня рисковых.

Кравченко заявил, что в ГНС работают над решением проблемы блокировки накладных

В частности, в каждом центре будет работать 5-10 специалистов, которые будут предоставлять бизнесу разъяснения по:

Одна из причин блокировки накладных, особенно у предприятий, которые выращивают или производят собственную продукцию, поставщиков услуг - отсутствие таблицы данных. Больше всего неучтенных таблиц в Днепропетровской, Киевской, Винницкой областях и Киеве