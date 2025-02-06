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Чтобы налоговая не воспринималась автоматически как враг: Кравченко обсудил с бизнес-ассоциациями изменения в работе ГНС

Чтобы налоговая не воспринималась автоматически как враг: Кравченко обсудил с бизнес-ассоциациями изменения в работе ГНС

Киев  •  УНН

 • 3595 просмотра

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Руслан Кравченко провел первую с начала войны масштабную встречу с 23 бизнес-ассоциациями. Обсудили блокировку налоговых накладных, судебные решения и создание "клуба белого бизнеса".

Как поддержать каждого налогоплательщика, бизнес и вместе сделать все, чтобы налоговая не воспринималась автоматически как враг - председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко вводит регулярные встречи с бизнес-ассоциациями. Сегодня речь шла о сокращении количества блокировки налоговых накладных, выполнении налоговой судебных решений и "клубе белого бизнеса", передает УНН.

Вводим регулярные встречи с бизнес-ассоциациями. Сегодня провел глобальный разговор с представителями 23 бизнес-сообществ, торговых палат и ассоциаций. В частности, Американской торговой палатой в Украине, Советом бизнес-омбудсмена, Европейской бизнес ассоциацией, Ассоциацией налогоплательщиков, Союзом украинских предпринимателей. Как они сами отметили, это первая встреча такого уровня с начала полномасштабной войны. Говорили о главном: как поддержать каждого налогоплательщика, бизнес и вместе сделать все, чтобы налоговая не воспринималась автоматически как враг 

- подчеркнул Кравченко.

Глава ГНС уже получил первые положительные отзывы о кардинальных изменениях, введенных новой командой в работе ГНС.

Прежде всего речь идет о ситуации с сокращением количества блокировки налоговых накладных и отнесением предприятий к категории рисковых. Двигаемся к системному решению проблем, совершенствованию функционирования СМКОР, организации работы региональных консультационных центров, которые бы помогали решить бизнесу соответствующие вопросы. Следующее - выполнение налоговой судебных решений с момента вступления в законную силу. Это принципиально важно для восстановления доверия 

- добавил Кравченко.

Глава ГНС Кравченко предупредил бизнес, что уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени" не получится29.01.25, 17:43 • 32554 просмотра

Еще один чувствительный вопрос, по словам главы ГНС, "клуб белого бизнеса".

Часто слышу нарекания, что бизнес не стоит делить на "белый" и "черный". Есть компании, которые могут не дотягивать до формальных критериев, но при этом исправно платят налоги. Поэтому будем дискутировать и возможно менять системные подходы к формированию такого бизнес сообщества. Правила для всех едины! 

- подчеркнул он.

Кравченко поручил создать консультационные центры для решения проблем с налоговыми накладными04.02.25, 17:42 • 33445 просмотров

Отдельный фокус - борьба с теневым сектором, добавил глава ГНС.

Мы понимаем вызовы, особенно в таких сферах, как производство табака, агросектор, продажа электроники, а также по выплате зарплат в конвертах. Работа продолжается и здесь нужна синергия с честным бизнесом. предложил ассоциациям активно участвовать во встречах с бизнесом в регионах. Потому что вместе должны создавать комфортные условия для каждого налогоплательщика. Я открыт к диалогу и хочу вместе строить честные и прозрачные правила игры 

- резюмировал Кравченко.

Стараюсь выявить болевые точки и ликвидировать их: глава ГНС ​​Кравченко провел еще одну встречу с бизнесом05.02.25, 17:19 • 25483 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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