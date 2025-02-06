Чтобы налоговая не воспринималась автоматически как враг: Кравченко обсудил с бизнес-ассоциациями изменения в работе ГНС

Как поддержать каждого налогоплательщика, бизнес и вместе сделать все, чтобы налоговая не воспринималась автоматически как враг - председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко вводит регулярные встречи с бизнес-ассоциациями. Сегодня речь шла о сокращении количества блокировки налоговых накладных, выполнении налоговой судебных решений и "клубе белого бизнеса", передает УНН.

Вводим регулярные встречи с бизнес-ассоциациями. Сегодня провел глобальный разговор с представителями 23 бизнес-сообществ, торговых палат и ассоциаций. В частности, Американской торговой палатой в Украине, Советом бизнес-омбудсмена, Европейской бизнес ассоциацией, Ассоциацией налогоплательщиков, Союзом украинских предпринимателей. Как они сами отметили, это первая встреча такого уровня с начала полномасштабной войны. Говорили о главном: как поддержать каждого налогоплательщика, бизнес и вместе сделать все, чтобы налоговая не воспринималась автоматически как враг

Глава ГНС уже получил первые положительные отзывы о кардинальных изменениях, введенных новой командой в работе ГНС.

Прежде всего речь идет о ситуации с сокращением количества блокировки налоговых накладных и отнесением предприятий к категории рисковых. Двигаемся к системному решению проблем, совершенствованию функционирования СМКОР, организации работы региональных консультационных центров, которые бы помогали решить бизнесу соответствующие вопросы. Следующее - выполнение налоговой судебных решений с момента вступления в законную силу. Это принципиально важно для восстановления доверия

Глава ГНС Кравченко предупредил бизнес, что уклоняться от уплаты налогов или работать "в тени" не получится

Еще один чувствительный вопрос, по словам главы ГНС, "клуб белого бизнеса".

Часто слышу нарекания, что бизнес не стоит делить на "белый" и "черный". Есть компании, которые могут не дотягивать до формальных критериев, но при этом исправно платят налоги. Поэтому будем дискутировать и возможно менять системные подходы к формированию такого бизнес сообщества. Правила для всех едины!

Кравченко поручил создать консультационные центры для решения проблем с налоговыми накладными

Отдельный фокус - борьба с теневым сектором, добавил глава ГНС.

Мы понимаем вызовы, особенно в таких сферах, как производство табака, агросектор, продажа электроники, а также по выплате зарплат в конвертах. Работа продолжается и здесь нужна синергия с честным бизнесом. предложил ассоциациям активно участвовать во встречах с бизнесом в регионах. Потому что вместе должны создавать комфортные условия для каждого налогоплательщика. Я открыт к диалогу и хочу вместе строить честные и прозрачные правила игры