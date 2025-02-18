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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Кравченко обсудил улучшение налоговой среды с дипломатами 16 стран

Кравченко обсудил улучшение налоговой среды с дипломатами 16 стран

Киев  •  УНН

 • 9744 просмотра

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Руслан Кравченко провел встречу с дипломатами для обсуждения улучшения налоговой среды и интеграции с ЕС. Среди ключевых тем - снижение блокировки налоговых накладных и возмещение НДС.

Председатель ГНС Украины Руслан Кравченко встретился с дипломатами 16 стран для обсуждения улучшения налоговой среды, снижения блокировки налоговых накладных и интеграции ІТ-систем с ЕС. Большое внимание уделили борьбе с уклонением от уплаты налогов и возмещению НДС. Об этом он написал в Facebook, передает УНН

Сегодня встретился с послами и представителями дипломатических учреждений 16 стран мира: Бельгии, Великобритании, Испании, Кипра, Латвии, Литвы, Норвегии, Румынии, США, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Японии 

- написал Кравченко.

Он добавил, что в фокусе дискуссии - ключевые вызовы и возможности для улучшения налоговой среды в Украине, повышение эффективности механизмов администрирования налогов, поддержка бизнеса.

Председатель ГНС Украины отметил, что для улучшения налоговой системы необходим комплексный подход и реализация конкретных шагов. Он сообщил, что был введен постоянный диалог с бизнесом для решения проблем налогоплательщиков, что уже привело к положительным изменениям, в частности в уменьшении количества заблокированных налоговых накладных и субъектов, отнесенных к рисковым. Также продолжается реформа налогового администрирования, с акцентом на автоматизацию и цифровизацию процессов.

Чтобы налоговая не воспринималась автоматически как враг: Кравченко обсудил с бизнес-ассоциациями изменения в работе ГНС06.02.25, 20:18 • 29931 просмотр

Работаем над интеграцией ІТ-систем ГНС с системами ЕС - уже есть Меморандум с Эстонским налоговым и таможенным департаментом (ETCB) по обмену опытом в этом направлении 

- отметил Кравченко.

Кроме того, активно усиливается борьба с уклонением от уплаты налогов и теневыми схемами при сотрудничестве с правоохранительными органами и Госфинмониторингом, а также важность эффективного обмена информацией между иностранными компетентными органами.

Среди других обсуждаемых вопросов были обеспечение поступлений в бюджет, исполнение судебных решений и уплата налогов цифровыми компаниями-нерезидентами. Кравченко также сообщил, что в январе 2025 года возмещение НДС было на 1,6 раза больше, чем в январе 2024 года, и работа над сохранением этой тенденции продолжается.

Напомним

Глава налоговой Руслан Кравченко ввел регулярные встречи с представителями бизнеса. Среди насущных вопросов, которые подняли предприниматели, было, в частности, блокирование налоговых накладных и предоставление статуса рисковых предприятиям, невыполнение судебных решений. Для решения этого вопроса глава ГНС инициировал создание при каждом региональном управлении службы консультативного центра.

Среди ближайших задач, которые также обозначил Кравченко, обновление кадрового состава ГНС, повышение качества админуслуг и разрушение "схем", изменение ситуации с исполнением судебных решений, активная коммуникация с бизнесом.  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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