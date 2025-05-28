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ГНС оштрафовала торговцев табаком на 116 млн грн за 4 месяца 2025 года - Кравченко

Киев • УНН

 • 204 просмотра

ГНС провела более 6,5 тыс. проверок в сфере торговли табачными изделиями и начислила штрафные санкции на 116,2 млн грн. Также инициировали изъятие табачной продукции на более 20 млн грн.

ГНС оштрафовала торговцев табаком на 116 млн грн за 4 месяца 2025 года - Кравченко

В 2025 году ГНС провела 6,5 тыс. проверок торговли табаком и начислила 116,2 млн грн штрафов.  Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

За четыре месяца 2025 года ГНС провела более 6,5 тыс. проверок в сфере торговли табачными изделиями. По их результатам начислили штрафные санкции на 116,2 млн грн. Это на 87,7% больше, чем в прошлом году

- сообщил Кравченко.

Он отметил, что кроме того, инициировали изъятие табачной продукции на более 20 млн грн.

Показательные кейсы:

  • в Житомирской области во время проверки магазинов, принадлежащих одному из ФЛП, установили многочисленные факты продажи табачных изделий без использования РРО/ПРРО. Предприниматель получил штраф – более 600 тыс. грн;
    • в Хмельницкой области ГНС совместно с правоохранителями разоблачили лиц, которые незаконно производили и продавали сигареты. Этих нарушителей ожидает штраф в размере почти 900 тыс. гривен.

      Штрафы – это не только о наказании. Наша задача – реализовывать не точечные меры, а системно противодействовать теневому обороту подакцизной продукции

      - говорится в сообщении.

      Прежде всего речь идет о предупреждении схем уклонения от уплаты налогов и создании равных условий работы для всех участников рынка.

      Еще одна важная история в борьбе с теневым рынком – партнерство с гражданами. Поэтому призываем всех, кто знает о нарушениях, сообщать в ГНС. Надлежащую реакцию мы гарантируем

      - добавил Кравченко.

      Контакты для обращений:

      Email:[email protected]

      • Электронный кабинет: cabinet.tax.gov.ua

      • Контакт-центр: 0800 501 007

      Напомним

      В конце февраля сообщалось, что ГНС провела более 1000 проверок табачного рынка и наложила штрафы на 11+ млн грн в 2025 году. С января 2026 года планируется внедрение электронной акцизной марки для прозрачности рынка.

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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