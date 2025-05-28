ГНС оштрафовала торговцев табаком на 116 млн грн за 4 месяца 2025 года - Кравченко

В 2025 году ГНС провела 6,5 тыс. проверок торговли табаком и начислила 116,2 млн грн штрафов. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.



За четыре месяца 2025 года ГНС провела более 6,5 тыс. проверок в сфере торговли табачными изделиями. По их результатам начислили штрафные санкции на 116,2 млн грн. Это на 87,7% больше, чем в прошлом году - сообщил Кравченко.

Он отметил, что кроме того, инициировали изъятие табачной продукции на более 20 млн грн.

Показательные кейсы:

в Житомирской области во время проверки магазинов, принадлежащих одному из ФЛП, установили многочисленные факты продажи табачных изделий без использования РРО/ПРРО. Предприниматель получил штраф – более 600 тыс. грн;

в Хмельницкой области ГНС совместно с правоохранителями разоблачили лиц, которые незаконно производили и продавали сигареты. Этих нарушителей ожидает штраф в размере почти 900 тыс. гривен.

Штрафы – это не только о наказании. Наша задача – реализовывать не точечные меры, а системно противодействовать теневому обороту подакцизной продукции - говорится в сообщении.

Прежде всего речь идет о предупреждении схем уклонения от уплаты налогов и создании равных условий работы для всех участников рынка.

Еще одна важная история в борьбе с теневым рынком – партнерство с гражданами. Поэтому призываем всех, кто знает о нарушениях, сообщать в ГНС. Надлежащую реакцию мы гарантируем - добавил Кравченко.

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Напомним

В конце февраля сообщалось, что ГНС провела более 1000 проверок табачного рынка и наложила штрафы на 11+ млн грн в 2025 году. С января 2026 года планируется внедрение электронной акцизной марки для прозрачности рынка.