"Укрпошта" хоче витратити понад мільйон гривень на ребрендинг

"Укрпошта" оголосила тендер на створення нового брендбуку вартістю понад 1,2 мільйона гривень, що викликало активне обговорення в соцмережах. Згідно з інформацією у системі Prozorro, йдеться про повне оновлення візуального стилю компанії, включно з логотипом, фірмовими елементами, рекламними шаблонами та дизайном для соцмереж, пише УНН.

Деталі

Пропозиції від учасників приймалися до 24 червня, а сам аукціон мав відбутися вже сьогодні, 25.

Очікувана вартість: 1 245 783,00 грн з ПДВ. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 228,92 грн - зазначено у тендерній документації.

Як вказано, новий брендбук має охопити всі аспекти айдентики - від зовнішньої реклами до уніформи працівників. Виконавець зобов’язаний провести дизайн-дослідження і надати замовнику результати у відкритих файлах, після чого розпочне розробку брендбуку згідно з технічними вимогами.

Передбачено також до трьох доопрацювань (правок) на запит замовника. Місцем виконання послуг визначено головний офіс компанії у Києві.

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Хвиля критики

Оголошення про закупівлю викликало хвилю критики в мережі, зокрема з боку колишнього маркетинг-директора "Укрпошти" Макса Колеснікова, який публічно поставив під сумнів доцільність витрат.

"Укрпошті став потрібен новий брендбук за мільйон двісті тищ. Для державної компанії з минулорічним чистим збитком в 400+ млн конче потрібна річ", - написав він у своєму Х.

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Доповнення

Це вже не перша зміна айдентики для держпідприємства - у 2017 році ребрендинг уже проводився за участі агентства Saatchi & Saatchi, коли було презентовано логотип у вигляді поштового ріжка-геомітки.