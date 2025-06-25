"Укрпошта" хоче витратити понад мільйон гривень на ребрендинг

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
16:35 • 5614 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
15:23 • 18667 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
14:34 • 29162 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
13:56 • 33019 перегляди
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:08 • 36621 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
12:15 • 42791 перегляди
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
Ексклюзив
25 червня, 10:31 • 49604 перегляди
Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
25 червня, 08:45 • 62012 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
24 червня, 17:47 • 76128 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 105076 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
52%
748мм
Популярнi новини
Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра25 червня, 08:15 • 75252 перегляди
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО25 червня, 08:58 • 76783 перегляди
Переговори росії та України: кремль готовий до визначення нового раунду25 червня, 09:53 • 95341 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 25 червня, 10:16 • 112897 перегляди
НАТО досягло угоди щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП - ЗМІ12:25 • 48827 перегляди
Публікації
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях17:24 • 2576 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились16:14 • 17175 перегляди
Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом13:29 • 39189 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 25 червня, 10:16 • 113186 перегляди
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 143720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Чернишов Олексій Михайлович
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гаага
Іран
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести16:39 • 9052 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 15:21 • 14084 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 53184 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 59855 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 71606 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Калібр (ракета)
Falcon 9

"Укрпошта" хоче витратити понад мільйон гривень на ребрендинг

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Укрпошта оголосила тендер на оновлення брендбуку вартістю понад 1,2 мільйона гривень, включаючи логотип та фірмові елементи. Це рішення викликало критику у соцмережах, оскільки компанія мала збитки минулого року, а ребрендинг вже проводився у 2017 році.

"Укрпошта" хоче витратити понад мільйон гривень на ребрендинг

"Укрпошта" оголосила тендер на створення нового брендбуку вартістю понад 1,2 мільйона гривень, що викликало активне обговорення в соцмережах. Згідно з інформацією у системі Prozorro, йдеться про повне оновлення візуального стилю компанії, включно з логотипом, фірмовими елементами, рекламними шаблонами та дизайном для соцмереж, пише УНН.

Деталі

Пропозиції від учасників приймалися до 24 червня, а сам аукціон мав відбутися вже сьогодні, 25.

Очікувана вартість: 1 245 783,00 грн з ПДВ. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 228,92 грн 

- зазначено у тендерній документації.

Як вказано, новий брендбук має охопити всі аспекти айдентики - від зовнішньої реклами до уніформи працівників. Виконавець зобов’язаний провести дизайн-дослідження і надати замовнику результати у відкритих файлах, після чого розпочне розробку брендбуку згідно з технічними вимогами.

Передбачено також до трьох доопрацювань (правок) на запит замовника. Місцем виконання послуг визначено головний офіс компанії у Києві.

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак09.04.25, 16:03 • 18968 переглядiв

Хвиля критики

Оголошення про закупівлю викликало хвилю критики в мережі, зокрема з боку колишнього маркетинг-директора "Укрпошти" Макса Колеснікова, який публічно поставив під сумнів доцільність витрат.

"Укрпошті став потрібен новий брендбук за мільйон двісті тищ. Для державної компанії з минулорічним чистим збитком в 400+ млн конче потрібна річ", - написав він у своєму Х.

Перші послуги запрацюють вже влітку: Смілянський розповів, коли відбудеться запуск банку "Укрпошти"09.06.25, 18:28 • 4492 перегляди

Доповнення

Це вже не перша зміна айдентики для держпідприємства - у 2017 році ребрендинг уже проводився за участі агентства Saatchi & Saatchi, коли було презентовано логотип у вигляді поштового ріжка-геомітки.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоЕкономіка
Укрпошта
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9