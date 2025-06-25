"Укрпошта" хоче витратити понад мільйон гривень на ребрендинг
Київ • УНН
Укрпошта оголосила тендер на оновлення брендбуку вартістю понад 1,2 мільйона гривень, включаючи логотип та фірмові елементи. Це рішення викликало критику у соцмережах, оскільки компанія мала збитки минулого року, а ребрендинг вже проводився у 2017 році.
"Укрпошта" оголосила тендер на створення нового брендбуку вартістю понад 1,2 мільйона гривень, що викликало активне обговорення в соцмережах. Згідно з інформацією у системі Prozorro, йдеться про повне оновлення візуального стилю компанії, включно з логотипом, фірмовими елементами, рекламними шаблонами та дизайном для соцмереж, пише УНН.
Деталі
Пропозиції від учасників приймалися до 24 червня, а сам аукціон мав відбутися вже сьогодні, 25.
Очікувана вартість: 1 245 783,00 грн з ПДВ. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 228,92 грн
Як вказано, новий брендбук має охопити всі аспекти айдентики - від зовнішньої реклами до уніформи працівників. Виконавець зобов’язаний провести дизайн-дослідження і надати замовнику результати у відкритих файлах, після чого розпочне розробку брендбуку згідно з технічними вимогами.
Передбачено також до трьох доопрацювань (правок) на запит замовника. Місцем виконання послуг визначено головний офіс компанії у Києві.
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Хвиля критики
Оголошення про закупівлю викликало хвилю критики в мережі, зокрема з боку колишнього маркетинг-директора "Укрпошти" Макса Колеснікова, який публічно поставив під сумнів доцільність витрат.
"Укрпошті став потрібен новий брендбук за мільйон двісті тищ. Для державної компанії з минулорічним чистим збитком в 400+ млн конче потрібна річ", - написав він у своєму Х.
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Доповнення
Це вже не перша зміна айдентики для держпідприємства - у 2017 році ребрендинг уже проводився за участі агентства Saatchi & Saatchi, коли було презентовано логотип у вигляді поштового ріжка-геомітки.