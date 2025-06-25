"Укрпочта" хочет потратить более миллиона гривен на ребрендинг

"Укрпочта" объявила тендер на создание нового брендбука стоимостью более 1,2 миллиона гривен, что вызвало активное обсуждение в соцсетях. Согласно информации в системе Prozorro, речь идет о полном обновлении визуального стиля компании, включая логотип, фирменные элементы, рекламные шаблоны и дизайн для соцсетей, пишет УНН.

Детали

Предложения от участников принимались до 24 июня, а сам аукцион должен был состояться уже сегодня, 25.

Ожидаемая стоимость: 1 245 783,00 грн с НДС. Размер минимального шага понижения цены: 6 228,92 грн - указано в тендерной документации.

Как указано, новый брендбук должен охватить все аспекты айдентики - от наружной рекламы до униформы работников. Исполнитель обязан провести дизайн-исследование и предоставить заказчику результаты в открытых файлах, после чего начнет разработку брендбука в соответствии с техническими требованиями.

Предусмотрено также до трех доработок (правок) по запросу заказчика. Местом выполнения услуг определен главный офис компании в Киеве.

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Волна критики

Объявление о закупке вызвало волну критики в сети, в частности со стороны бывшего маркетинг-директора "Укрпочты" Макса Колесникова, который публично поставил под сомнение целесообразность расходов.

"Укрпочте понадобился новый брендбук за миллион двести тыщ. Для государственной компании с прошлогодним чистым убытком в 400+ млн крайне нужная вещь", - написал он в своем Х.

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Дополнение

Это уже не первая смена айдентики для госпредприятия - в 2017 году ребрендинг уже проводился с участием агентства Saatchi & Saatchi, когда был представлен логотип в виде почтового рожка-геометки.