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Первые услуги заработают уже летом: Смелянский рассказал, когда состоится запуск банка "Укрпочты"

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Уже летом украинцы смогут воспользоваться первыми услугами нового государственного банка "Укрпочты", в частности оплачивать карточкой в любой точке Украины, где есть связь. Полный запуск инфраструктуры банка планируется в течение 6-8 месяцев.

Первые услуги заработают уже летом: Смелянский рассказал, когда состоится запуск банка "Укрпочты"

Первые услуги нового государственного банка "Укрпочты" заработают уже летом. Украинцы смогут расплачиваться карточкой где угодно, где есть связь. Полноценный запуск инфраструктуры планируется за 6–8 месяцев. Об этом в эфире телемарафона рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

Детали

Я очень хочу, чтобы первые услуги люди увидели через месяц – два. Летом определенные услуги заработают. Можно будет оплатить карточкой в любом месте Украины, где есть связь

- сообщил Смелянский.

По его словам, новый банк не создается с нуля – государство использует уже имеющуюся инфраструктуру.

Это такой хороший пример, мы же его не строим с нуля. Государство нам передает банк, который был отобран у российских олигархов. И это будет хороший пример, когда деньги российских олигархов начинают работать на украинских граждан

- пояснил он.

Полноценный запуск банка планируется в течение 6–8 месяцев, но часть сервисов будут открывать постепенно, как только они будут готовы.

Мы на базе этого банка построим инфраструктуру по моим расчетам за 6–8 месяцев, потому что мы же государственная структура, надо прозрачно все покупать. Так 6–8 месяцев до полного запуска, но все, что можно будет запускать по частям – будем это делать. Потому что мы не знаем, какая будет зима следующая, мы должны подготовиться к этому

 - добавил гендиректор.

Напомним

Ранее УНН писал, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании банка финансовой инклюзии на базе "Укрпочты".

Алена Уткина

Алена Уткина

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Верховная Рада
Укрпочта
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