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Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі “Укрпошти”: законопроєкт ухвалено у другому читанні

Київ • УНН

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ВР ухвалила законопроєкт про створення банку фінансової інклюзії, який забезпечить доступ до фінпослуг у місцевостях з обмеженим доступом. НБУ буде регулювати діяльність банку.

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі “Укрпошти”: законопроєкт ухвалено у другому читанні

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення банку фінансової інклюзії на базі "Укрпошти". Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13018-д.

13018-д - впроваджує Банки фінансової інклюзії (БФІ) з обмеженою ліцензією для надання фінпослуг у місцевостях із малим доступом // в цілому (260) 

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, передбачається запровадити новий вид банку – банк фінансової інклюзії, що здійснює діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, основною метою діяльності якого є забезпечення фінансової інклюзії.

Проєкт закону вводить поняття "обмежена банківська ліцензія" – банківська ліцензія, що видається банку фінансової інклюзії на здійснення ним банківської діяльності відповідно до вимог і з урахуванням обмежень, установлених законом, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

Також вводиться поняття "фінансова інклюзія"– створення для клієнтів умов, що забезпечують можливість рівного доступу до отримання банківських, платіжних та інших фінансових та супровідних послуг, з урахуванням принципу недискримінації, незалежно від рівня особистого доходу фізичної особи та інших факторів, що перешкоджають клієнтам користуватися такими послугами.

"Діяльність і стратегія банку фінансової інклюзії мають бути спрямовані на забезпечення доступу клієнтів до користування банківськими, платіжними, іншими фінансовими та супровідними послугами, у тому числі на територіях з особливими умовами для розвитку та територіях відновлення", - йдеться в документі.

НБУ наділяється правом встановлювати вимоги до діяльності банку фінансової інклюзії та особливості регулювання та нагляду за його діяльністю.

Банк фінансової інклюзії має право надавати послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Банку фінансової інклюзії забороняється:

  • здійснювати інвестиції в цінні папери, за винятком облігацій внутрішньої державної позики та депозитних сертифікатів Національного банку України;
    • надавати фінансові послуги в межах професійної діяльності на ринках капіталу.

      Банк фінансової інклюзії відповідно до вимог, встановлених Національним банком України, має право за межами приміщення банку (відділення банку) надавати фінансові платіжні послуги в національній валюті, крім приймання готівкових коштів для зарахування на вклад (депозит); здійснювати пропонування, підготовку та укладення договорів щодо банківських, платіжних, інших фінансових та супровідних послуг, а також надавати відповідні консультації.

      Для отримання юридичною особою обмеженої банківської ліцензії на здійснення діяльності як банку фінансової інклюзії подає відповідні документи до Національного банку України:

      • копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та інших фінансових послуг як банком фінансової інклюзії;
        • стратегію банку фінансової інклюзії та бізнес-план на три роки, складені відповідно до вимог Національного банку України.

          Такі документи обов’язково мають містити детальний опис заходів із розвитку фінансової інклюзії, у тому числі:

          • плановану структуру клієнтської бази за сегментами клієнтів;
            • опис планованих територій обслуговування з чітким визначенням територій, на яких доступ до фінансових послуг, станом на момент подання документів, був відсутній або значно обмежений, у тому числі територій з особливими умовами для розвитку та територій відновлення;
              • плани розвитку каналів надання послуг, які сприяли б забезпеченню фінансової інклюзії.

                Нагадаємо

                Посилення лімітів на перекази з картки на картку до 100 тис. грн з 150 тис. грн, яке відбудеться з червня, вплине на тих, хто здійснює підприємницьку діяльність без сплати податків. На офіційно зареєстрованих підприємців - це не буде впливати.

                Павло Башинський

                Павло Башинський

                СуспільствоЕкономікаФінанси
                Національний банк України
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