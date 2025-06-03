Рада поддержала создание "почта-банка" на базе “Укрпочты”: законопроект принят во втором чтении

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 26787 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
08:15 • 55245 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 104406 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 58138 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 142575 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 110876 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 122476 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 124164 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 233653 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 169753 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
43%
747мм
Популярные новости

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

3 июня, 03:12 • 63656 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 35886 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 43078 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 88419 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 28576 просмотра
публикации

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 7822 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 26807 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 104427 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 88969 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 142598 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 7822 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 28986 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 43479 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 36269 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 150361 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

Рада поддержала создание "почта-банка" на базе “Укрпочты”: законопроект принят во втором чтении

Киев • УНН

 • 522 просмотра

ВР приняла законопроект о создании банка финансовой инклюзии, который обеспечит доступ к финуслугам в местностях с ограниченным доступом. НБУ будет регулировать деятельность банка.

Рада поддержала создание "почта-банка" на базе “Укрпочты”: законопроект принят во втором чтении

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании банка финансовой инклюзии на базе "Укрпочты". Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13018-д.

13018-д - внедряет Банки финансовой инклюзии (БФИ) с ограниченной лицензией для предоставления финуслуг в местностях с малым доступом // в целом (260) 

- сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, предусматривается ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, осуществляющий деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, основной целью деятельности которого является обеспечение финансовой инклюзии.

Проект закона вводит понятие "ограниченная банковская лицензия" – банковская лицензия, выдаваемая банку финансовой инклюзии на осуществление им банковской деятельности в соответствии с требованиями и с учетом ограничений, установленных законом, а также нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Также вводится понятие "финансовая инклюзия" – создание для клиентов условий, обеспечивающих возможность равного доступа к получению банковских, платежных и других финансовых и сопроводительных услуг, с учетом принципа недискриминации, независимо от уровня личного дохода физического лица и других факторов, препятствующих клиентам пользоваться такими услугами.

"Деятельность и стратегия банка финансовой инклюзии должны быть направлены на обеспечение доступа клиентов к пользованию банковскими, платежными, другими финансовыми и сопроводительными услугами, в том числе на территориях с особыми условиями для развития и территориях восстановления", - говорится в документе.

НБУ наделяется правом устанавливать требования к деятельности банка финансовой инклюзии и особенности регулирования и надзора за его деятельностью.

Банк финансовой инклюзии имеет право предоставлять услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Банку финансовой инклюзии запрещается:

  • осуществлять инвестиции в ценные бумаги, за исключением облигаций внутреннего государственного займа и депозитных сертификатов Национального банка Украины;
    • предоставлять финансовые услуги в рамках профессиональной деятельности на рынках капитала.

      Банк финансовой инклюзии в соответствии с требованиями, установленными Национальным банком Украины, имеет право за пределами помещения банка (отделения банка) предоставлять финансовые платежные услуги в национальной валюте, кроме приема наличных средств для зачисления на вклад (депозит); осуществлять предложение, подготовку и заключение договоров относительно банковских, платежных, других финансовых и сопроводительных услуг, а также предоставлять соответствующие консультации.

      Для получения юридическим лицом ограниченной банковской лицензии на осуществление деятельности в качестве банка финансовой инклюзии подает соответствующие документы в Национальный банк Украины:

      • копии внутренних положений банка, регламентирующих предоставление банковских и других финансовых услуг как банком финансовой инклюзии;
        • стратегию банка финансовой инклюзии и бизнес-план на три года, составленные в соответствии с требованиями Национального банка Украины.

          Такие документы обязательно должны содержать подробное описание мероприятий по развитию финансовой инклюзии, в том числе:

          • планируемую структуру клиентской базы по сегментам клиентов;
            • описание планируемых территорий обслуживания с четким определением территорий, на которых доступ к финансовым услугам, по состоянию на момент подачи документов, отсутствовал или значительно ограничен, в том числе территорий с особыми условиями для развития и территорий восстановления;
              • планы развития каналов предоставления услуг, которые способствовали бы обеспечению финансовой инклюзии.

                Напомним

                Усиление лимитов на переводы с карты на карту до 100 тыс. грн с 150 тыс. грн, которое произойдет с июня, повлияет на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов. На официально зарегистрированных предпринимателей - это не будет влиять.

                Павел Башинский

                Павел Башинский

                ОбществоЭкономикаФинансы
                Национальный банк Украины
                Верховная Рада
                Укрпочта
                Ярослав Железняк
                Brent Oil
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                S&P 500
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Tesla
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gold
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gas TTF
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9