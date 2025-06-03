Рада поддержала создание "почта-банка" на базе “Укрпочты”: законопроект принят во втором чтении

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании банка финансовой инклюзии на базе "Укрпочты". Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13018-д.

13018-д - внедряет Банки финансовой инклюзии (БФИ) с ограниченной лицензией для предоставления финуслуг в местностях с малым доступом // в целом (260) - сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, предусматривается ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, осуществляющий деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, основной целью деятельности которого является обеспечение финансовой инклюзии.

Проект закона вводит понятие "ограниченная банковская лицензия" – банковская лицензия, выдаваемая банку финансовой инклюзии на осуществление им банковской деятельности в соответствии с требованиями и с учетом ограничений, установленных законом, а также нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Также вводится понятие "финансовая инклюзия" – создание для клиентов условий, обеспечивающих возможность равного доступа к получению банковских, платежных и других финансовых и сопроводительных услуг, с учетом принципа недискриминации, независимо от уровня личного дохода физического лица и других факторов, препятствующих клиентам пользоваться такими услугами.

"Деятельность и стратегия банка финансовой инклюзии должны быть направлены на обеспечение доступа клиентов к пользованию банковскими, платежными, другими финансовыми и сопроводительными услугами, в том числе на территориях с особыми условиями для развития и территориях восстановления", - говорится в документе.

НБУ наделяется правом устанавливать требования к деятельности банка финансовой инклюзии и особенности регулирования и надзора за его деятельностью.

Банк финансовой инклюзии имеет право предоставлять услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Банку финансовой инклюзии запрещается:

осуществлять инвестиции в ценные бумаги, за исключением облигаций внутреннего государственного займа и депозитных сертификатов Национального банка Украины;

предоставлять финансовые услуги в рамках профессиональной деятельности на рынках капитала.

Банк финансовой инклюзии в соответствии с требованиями, установленными Национальным банком Украины, имеет право за пределами помещения банка (отделения банка) предоставлять финансовые платежные услуги в национальной валюте, кроме приема наличных средств для зачисления на вклад (депозит); осуществлять предложение, подготовку и заключение договоров относительно банковских, платежных, других финансовых и сопроводительных услуг, а также предоставлять соответствующие консультации.

Для получения юридическим лицом ограниченной банковской лицензии на осуществление деятельности в качестве банка финансовой инклюзии подает соответствующие документы в Национальный банк Украины:

копии внутренних положений банка, регламентирующих предоставление банковских и других финансовых услуг как банком финансовой инклюзии;

стратегию банка финансовой инклюзии и бизнес-план на три года, составленные в соответствии с требованиями Национального банка Украины.

Такие документы обязательно должны содержать подробное описание мероприятий по развитию финансовой инклюзии, в том числе:

планируемую структуру клиентской базы по сегментам клиентов;

описание планируемых территорий обслуживания с четким определением территорий, на которых доступ к финансовым услугам, по состоянию на момент подачи документов, отсутствовал или значительно ограничен, в том числе территорий с особыми условиями для развития и территорий восстановления;

планы развития каналов предоставления услуг, которые способствовали бы обеспечению финансовой инклюзии.

Напомним

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