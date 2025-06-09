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Перші послуги запрацюють вже влітку: Смілянський розповів, коли відбудеться запуск банку "Укрпошти"

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Вже влітку українці зможуть скористатися першими послугами нового державного банку "Укрпошти", зокрема оплачувати карткою в будь-якій точці України, де є зв’язок. Повний запуск інфраструктури банку планується впродовж 6-8 місяців.

Перші послуги запрацюють вже влітку: Смілянський розповів, коли відбудеться запуск банку "Укрпошти"

Перші послуги нового державного банку "Укрпошти" запрацюють уже влітку. Українці зможуть розплачуватися карткою будь-де, де є зв’язок. Повноцінний запуск інфраструктури планується за 6–8 місяців. Про це в ефірі телемарафону розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.

Деталі

Я дуже хочу, щоб перші послуги люди побачили за місяць – два. Влітку певні послуги запрацюють. Можна буде сплатити карткою в будь-якому місці України, де є зв’язок

- повідомив Смілянський.

За його словами, новий банк не створюється з нуля - держава використовує уже наявну інфраструктуру.

Це такий гарний приклад, ми ж його не будуємо з нуля. Держава нам передає банк, який був забраний у російських олігархів. І це буде гарний приклад, коли гроші російських олігархів починають працювати на українських громадян

- пояснив він.

Повноцінний запуск банку планується впродовж 6–8 місяців, але частину сервісів відкриватимуть поступово, щойно вони будуть готові.

Ми на базі цього банку побудуємо інфраструктуру за моїми розрахунками за 6–8 місяців, бо ми ж державна структура, треба прозоро все купляти. То 6–8 місяців до повного запуску, але все, що можна буде запускати по частинах - будемо це робити. Бо ми не знаємо, яка буде зима наступна, ми маємо підготуватися до цього

 - додав гендиректор.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення банку фінансової інклюзії на базі "Укрпошти".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоЕкономіка
Верховна Рада України
Укрпошта
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