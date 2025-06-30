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Кривой Рог подвергся атаке беспилотников РФ, есть попадание – Вилкул

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В Кривом Роге зафиксированы взрывы во время атаки «шахедов». Вилкул подтвердил попадание.

Кривой Рог подвергся атаке беспилотников РФ, есть попадание – Вилкул

В Кривом Роге взрывы, город подвергся вражеской атаке дронов, сообщил в понедельник глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания

- написал Вилкул.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о угрозе применения врагом ударных дронов в Кривом Роге, а местные СМИ сообщали о слышимых в городе взрывах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Военно-воздушные силы Украины
Кривой Рог
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