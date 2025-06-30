Кривий Ріг зазнав дронової атаки рф, є влучання - Вілкул
Київ • УНН
У Кривому Розі зафіксовано вибухи під час атаки "шахедів". Вілкул підтвердив влучання.
У Кривому Розі вибухи, місто зазнало ворожої дронової атаки, повідомив у понеділок голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів у Кривому Розі, а місцеві ЗМІ повідомляли про чутні у місті вибухи.
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