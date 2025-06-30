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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Кривий Ріг зазнав дронової атаки рф, є влучання - Вілкул

Київ • УНН

 • 4932 перегляди

У Кривому Розі зафіксовано вибухи під час атаки "шахедів". Вілкул підтвердив влучання.

Кривий Ріг зазнав дронової атаки рф, є влучання - Вілкул

У Кривому Розі вибухи, місто зазнало ворожої дронової атаки, повідомив у понеділок голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання

- написав Вілкул.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів у Кривому Розі, а місцеві ЗМІ повідомляли про чутні у місті вибухи.

74 зі 107 російських дронів знешкодили за ніч над Україною30.06.25, 09:03 • 1344 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Вілкул Олександр Юрійович
Повітряні сили Збройних сил України
Кривий Ріг
Tesla
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